اوحدی:

رضایت خانواده شهدا رضایت خداست/ رتبه نخست بیمه دی نشانه خدمت صادقانه به ایثارگران

رضایت خانواده شهدا رضایت خداست/ رتبه نخست بیمه دی نشانه خدمت صادقانه به ایثارگران
معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، کسب رتبه نخست بیمه دی در ارزیابی‌های بیمه‌مرکزی را ثمره خدمت صادقانه به جامعه ایثارگری دانست و تأکید کرد: رضایت خانواده شهدا، معیار سنجش رضایت پروردگار است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه دی؛ سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تجلیل از مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه، ضمن محکومیت جنایات اخیر دشمنان علیه کودکان، زندانیان و دانشمندان هسته‌ای، گفت: رضایت خانواده شهدا، شاخص کسب رضایت خداوند است و هر میزان برای تکریم آنان تلاش کنیم، حق این عظمت ادا نخواهد شد.

اوحدی با تأکید بر جایگاه والای مادران شهدا در تحکیم انسجام اجتماعی و معنوی کشور افزود: مادر، بزرگ‌ترین مدرسه تربیتی عالم خلقت است و هیچ پدیده‌ای در هستی با لطافت و تأثیرگذاری او قابل مقایسه نیست. بر اساس آموزه‌های پیامبر اکرم (ص)، بهشت زیر پای مادران قرار دارد و این حقیقت درباره مادران و همسران شهدا به‌صورت کامل تجلی یافته است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای ملی ثبت‌شده در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد:

براساس ارزیابی رسمی شاخص‌های بیمه‌مرکزی، بیمه دی موفق شده رتبه نخست کشور را کسب کند؛ دستاوردی ارزشمند که در کنار برکت، آرامش و رحمت الهی معنا می‌یابد و نشان‌دهنده حضور نگاه مهربان خداوند در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهداست.

وی افزود: توفیق خدمت به جامعه ایثارگری نعمتی است که نصیب ما شده و عملکرد درخشان بیمه دی در سال‌های اخیر، این مجموعه را در زمره برترین‌های صنعت بیمه قرار داده است.

اوحدی با اشاره به جایگاه زن و مادر در معارف اسلامی نیز گفت: خداوند هدف والایی همچون رسیدن به کمال و عمل صالح را برای انسان ترسیم کرده و شهدای عزیز مصداق کامل این وعده الهی‌اند. مادران و همسران شهدا صاحبان واقعی این مسیر نورانی هستند و جامعه اسلامی باید قدردان نقش بی‌بدیل آنان باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با ادای احترام به مقام شهدا اظهار امیدواری کرد: روح مطهر شهدا با حضرت زهرا (س) محشور شود و توفیق خدمتگزاری خالصانه به خانواده‌های معظم آنان برای همه ما پایدار بماند.

