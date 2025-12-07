خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریافت رمز پویا با رمزسازها چه مزیت‌هایی در مقایسه با مدل پیامکی دارد؟

دریافت رمز پویا با رمزسازها چه مزیت‌هایی در مقایسه با مدل پیامکی دارد؟
کد خبر : 1724435
لینک کوتاه کپی شد.

خرید اینترنتی، انتقال وجه، پرداخت قبض و خدمات موبایلی حالا بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مالی ماست.

به گزارش ایلنا: در سال‌های اخیر، بانکداری الکترونیکی در ایران با رشد چشمگیری روبه‌رو شده است. خرید اینترنتی، انتقال وجه، پرداخت قبض و خدمات موبایلی حالا بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مالی ماست. اما همزمان با افزایش این تراکنش‌ها، خطرات امنیتی هم بالا رفته و کلاهبرداری‌های اینترنتی شکل‌های پیچیده‌تری پیدا کرده‌اند.
برای مقابله با این خطرات، بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را جایگزین رمزهای ثابت کردند. این رمزها معمولاً از دو روش در اختیار کاربر قرار می‌گیرند: از طریق پیامک (SMS) یا با استفاده از اپلیکیشن‌های رمزساز. هر دو روش امن‌تر از رمز ثابت هستند، اما رمزسازها به‌مرور در حال تبدیل شدن به گزینه‌ی اصلی و قابل اعتمادترند. چرا؟ پاسخ در ترکیب فناوری، سرعت و استقلال از شبکه مخابرات است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده