دریافت رمز پویا با رمزسازها چه مزیتهایی در مقایسه با مدل پیامکی دارد؟
به گزارش ایلنا: در سالهای اخیر، بانکداری الکترونیکی در ایران با رشد چشمگیری روبهرو شده است. خرید اینترنتی، انتقال وجه، پرداخت قبض و خدمات موبایلی حالا بخش جداییناپذیر زندگی مالی ماست. اما همزمان با افزایش این تراکنشها، خطرات امنیتی هم بالا رفته و کلاهبرداریهای اینترنتی شکلهای پیچیدهتری پیدا کردهاند.
برای مقابله با این خطرات، بانکها استفاده از رمز دوم پویا را جایگزین رمزهای ثابت کردند. این رمزها معمولاً از دو روش در اختیار کاربر قرار میگیرند: از طریق پیامک (SMS) یا با استفاده از اپلیکیشنهای رمزساز. هر دو روش امنتر از رمز ثابت هستند، اما رمزسازها بهمرور در حال تبدیل شدن به گزینهی اصلی و قابل اعتمادترند. چرا؟ پاسخ در ترکیب فناوری، سرعت و استقلال از شبکه مخابرات است.