به گزارش ایلنا: با نصب اپلیکیشن فرازبانک، سرویس تراکنش‌یاب به‌ صورت رایگان این امکان را به شما می‌دهد که تراکنش‌‌های کارت به کارت خود را در بازه‌‌های زمانی دلخواه همراه با نمایش نام و نام‌خانوادگی واریزکننده و دریافت‌‌کننده وجه، مشاهده و جستجو کنید.

سرویس تراکنش‌یاب، اطلاعات انتقال‌دهنده وجه و همین‌طور افرادی که کاربر برای آنان کارت به کارت انجام داده است، شناسایی می‌کند.

به علاوه با فعالسازی پیامک در ویجت تراکنش‌یاب و پرداخت حق اشتراک مربوطه، می‌توان هنگام انجام کارت به کارت به هر یک از کارت‌های بانک ایران زمین، اطلاعات تکمیلی شامل: نام و نام‌خانوادگی، شماره کارت واریزکننده و تاریخ و ساعت را در پیامک دریافت کرد.

مرکز ارتباط با مشتریان: 02124809

