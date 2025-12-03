پیام مدیرعامل شرکت بیمه دی به مناسبت ۱۳ آذر، روز ملی بیمه
۱۳ آذرماه، روز ملی بیمه، یادآور رسالت مهم صنعت بیمه در ایجاد آرامش، اعتماد و اطمینان برای مردم و فعالان اقتصادی کشور است؛ روزی برای قدردانی از تلاش خستگیناپذیر همکارانی که با تعهد، تخصص و خلاقیت خود، مسیر توسعه و رشد این صنعت را هموار میسازند.
به گزارش ایلنا، تحولات سریع دنیای امروز، ضرورت حرکت صنعت بیمه به سمت تحول دیجیتال، چابکسازی فرآیندها، توسعه نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین را بیش از پیش نمایان کرده است. بیمه دی نیز با اتکا به سرمایه انسانی توانمند و رویکردی دانشبنیان، با قدرت در مسیر نوسازی و دیجیتالیسازی خدمات گام برداشته تا تجربهای سریعتر، مطمئنتر و شفافتر را برای مشتریان بهویژه خانواده معزز ایثار و شهادت رقم زند.
جایگاه امروز «خانه فیروزهای دی» حاصل همت بلند، تلاش صادقانه و همراهی ارزشمند خانواده بزرگ بیمه دی است. به پاس این کوششها، این روز خجسته را به تمامی همکاران عزیز شرکت و فعالان شریف صنعت بیمه تبریک عرض میکنم و امیدوارم با همدلی و تعامل بیشتر، تصویر روشنتری از آینده این صنعت ترسیم کنیم.
به یاری خداوند متعال، بیمه دی همچنان بر مدار رشد، نوآوری و خدمترسانی اثربخش حرکت کرده و نام خود را بر تارک صنعت بیمه کشور پررنگتر از گذشته حفظ خواهد کرد.
*هادی عبداللهی*
*مدیرعامل شرکت بیمه دی*