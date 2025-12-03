پیام مدیرعامل شرکت بیمه دی به مناسبت ۱۳ آذر، روز ملی بیمه

به گزارش ایلنا، تحولات سریع دنیای امروز، ضرورت حرکت صنعت بیمه به سمت تحول دیجیتال، چابک‌سازی فرآیندها، توسعه نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بیش از پیش نمایان کرده است. بیمه دی نیز با اتکا به سرمایه انسانی توانمند و رویکردی دانش‌بنیان، با قدرت در مسیر نوسازی و دیجیتالی‌سازی خدمات گام برداشته تا تجربه‌ای سریع‌تر، مطمئن‌تر و شفاف‌تر را برای مشتریان به‌ویژه خانواده معزز ایثار و شهادت رقم زند.

جایگاه امروز «خانه فیروزه‌ای دی» حاصل همت بلند، تلاش صادقانه و همراهی ارزشمند خانواده بزرگ بیمه دی است. به پاس این کوشش‌ها، این روز خجسته را به تمامی همکاران عزیز شرکت و فعالان شریف صنعت بیمه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با همدلی و تعامل بیشتر، تصویر روشن‌تری از آینده این صنعت ترسیم کنیم.

به یاری خداوند متعال، بیمه دی همچنان بر مدار رشد، نوآوری و خدمت‌رسانی اثربخش حرکت کرده و نام خود را بر تارک صنعت بیمه کشور پررنگ‌تر از گذشته حفظ خواهد کرد.

*هادی عبداللهی*

*مدیرعامل شرکت بیمه دی*

