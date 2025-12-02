بلو، حامی ماراتن بزرگ کیش شد

ماراتن بزرگ کیش از روی خط ساحلی جزیره آغاز می‌شود، رویدادی که حال‌وهوای متفاوتش هر سال تعداد زیادی از دوندگان حرفه‌ای و علاقه‌مندان را از سراسر ایران به جزیره می‌کشاند. ماراتن کیش به تلاش تیم «پازن» و با رعایت استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌شود و امسال رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفته و تجربه‌ای متفاوتی برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

ماراتن کیش تنها ماراتن در جهان است که دور یک جزیره می‌چرخد، نقطه شروع و پایان آن یکی است و دوندگان با عبور از مسیر رسمی تأییدشده توسط فدراسیون جهانی دو و میدانی، از دویدن در ساحل زیبای خلیج فارس لذت می‌برند. در این دوره از ماراتن کیش ۵۰۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و نسبت به دوره قبل، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان رشد دوبرابری داشته است.

ماراتن بزرگ کیش در سه مسافت ۵ کیلومتر (تفریحی)، ۱۵ کیلومتر و ۴۲ کیلومتر (یک ماراتن کامل) برگزار می‌شود. نقطه شروع هر سه مسافت از محوطه اسکله دامون شروع می‌شود. در مسافت‌های ۱۵ و ۴۲ کیلومتر در مجموع ۲۰ نفر از میان شرکت‌کنندگان آقا و خانم، افرادی که زودتر از خط پایان عبور کنند، برنده جایزه نقدی نیز خواهند شد. مجموع جوایز برنده‌ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

همچنین بلو ۱۰۰ میلیارد تومان وام برای شرکت‌کننده‌ها در نظر گرفته است. به هر دونده یک وام نقدی ۲۰ میلیون تومانی با سود ۲۰ درصد (و با ۳ درصد هزینه خدمات دیجیتال) و بازپرداخت ۶ماهه تعلق می‌گیرد. بلو در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود حامی این رویداد بزرگ ورزشی است به این امید که تجربه‌ای دوست‌داشتنی برای دونده‌ها خلق شود.

انتهای پیام/