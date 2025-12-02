سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با ایلنا:
برای هر ایرانی کارپوشه غیرتجاری باز میکنیم/ جزییات معافیت مالیات بر سوداگری مسکن
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی بخواهد ملک خود را تبدیل به نحو احسن بکند؛ قانون به این فرد اجاره میدهد که ملک قدیمی خود را تا یک سال بعد از خرید ملک بدون پرداخت مالیات بفروشد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه وصول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از استقرار بستر اجرایی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: با استقرار بستر اجرایی امکان ارسال صورت حساب الکترونیک فروش اموال و داراییها فراهم است که نهادهای مختلف باید آن را باید به سازمان امور مالیاتی به عنوان اشخاص ثالث ارسال کنند.
وی ادامه داد: برای مثال اگر شما فروش دارایی خاصی دارید مانند ملک و مسکن باید دفترخانه ها و اگر فروش خودرو دارید باید مراکز تعویض پلاک و پلیس راهور این اقدام را انجام دهند. برای برخی از صورت حساب های دیگر مانند صورت حساب مربوط به تسهیلات و سود سپرده باید بانک ها و بانک مرکزی این اقدام را انجام دهند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هر فردی دارای کد ملی باید کارپوشه غیرتجاری داشته باشد و در سامانه برای هر ایرانی یک کارپوشه ایجاد میشود، گفت: قانون حداکثر ٢٠ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون فرصت داده که این اقدامات انجام شود.
موحدی تاکید کرد: ولو اینکه این استقرار بستر اجرایی ایجاد و اموال و داراییها مشخص شد، تا اردیبهشتماه سال دیگر یعنی تا سال اردیبهشت و نهایتا خرداد ١۴٠۶ این فضا فراهم است که مالیات عایدی بر سرمایه پرداخت شود. البته مشروط بر اینکه سال ١۴٠۵ این قانون به اجرا برسد.
وی افزود: بستر اجرایی هم به این معنا نیست که این مالیات میتواند وصول شود، به این دلیل که تا ٣ سال آینده ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی اگر اموالی داشته باشید که قبل از این بستر قانونی خریداری کردهاید این اموال مشمول مالیات نخواهند شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: معافیت های گستردهای در قالب این قانون به افراد داده میشود به ویژه حوزه املاک. بطوریکه کسی که یک واحد مسکونی دارد و دو سال از تملک آن گذشته باشد، فروش آن مشمول این مالیات میشود و اگر به غیر از این ملک، ملک دیگری هم داشته باشند آن هم مشمول مالیات نمیشود. اگر فردی بخواهد ملک خود را تبدیل به نحو احسن بکند؛ قانون به این فرد اجاره میدهد که ملک قدیمی خود را تا یک سال بعد از خرید ملک خودش بدون پرداخت مالیات بفروشد .
وی تاکید کرد: همچنین اگر ملکی را به ارث برده باشند یا ملکی به صورت بلاعوض به فردی داده شده باشد مشمول مالیات عایدی بر سرمایه نخواهند شد.