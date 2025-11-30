خبرگزاری کار ایران
اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذر 1404

کد خبر : 1720748
با توجه به ادامه آلودگی هوا و پایداری جو، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9و10 آذرماه، شعب بانک ایران زمین در استان تهران تعطیل بوده و شعب کشیک در این استان طبق روال عادی آماده خدمت رسانی به شهروندان پایتخت هستند.

به گزارش ایلنا: *شعب کشیک روز یکشنبه (۹آذر)*: حکیمیه کد۱۱۹، میرداماد کد۱۱۱، پیروزی کد۱۳۱، افسریه کد۱۳۲، اندرزگو کد۱۸۷، خیابان پارک کد۱۰۶، فلکه سوم تهرانپارس کد۱۶۰، ولی عصر کد ۱۲۶، نارمک کد۱۲۰، مرکزی کد۵۰۰، شهران کد۱۵۴، توحید کد۱۰۴، اکباتان کد۱۳۹، سرو کد۱۲۹، خانی آباد کد۱۳۰، اسلامشهر کد۱۳۳، کارگر کد۱۲۲، آفریقا کد۱۰۸ و دیجیتال کد۲۰۰
*شعب کشیک روز دوشنبه (۱۰ آذر)*:
صادقیه کد۱۰۳، مرزداران کد۱۶۲، شیخ بهایی کد۱۰۹، ستارخان کد۱۲۵، سعادت آباد کد۱۴۰، ولنجک کد۱۸۵، فلکه اول تهرانپارس کد ۱۵۸، شهر ری کد ۱۲۸، پاسداران کد ۱۵۵، سرافراز کد ۱۶۷، خیام کد ۱۴۱، دهم فروردین کد ۱۳۶، نیاوران کد ۱۶۵، خاوران کد ۱۴۶، یوسف آباد کد ۱۰۱، شهید مدنی کد ۱۵۷، یافت آباد کد۱۳۴، مرکزی کد ۵۰۰ و دیجیتال کد۲۰۰
مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) استفاده کنند.
همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

 

