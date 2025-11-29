بلو، حامی ماراتن بزرگ کیش شد

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1720613
پنجمین ماراتن کیش ۱۴ آذر برگزار می‌شود، تنها ماراتنی که مسیرش دور یک جزیره ۴۲ کیلومتری می‌چرخد. امسال بلو به‌عنوان حامی اصلی کنار برگزارکنندگان این فستیوال بزرگ ورزشی ایستاده تا تجربه متفاوتی برای دوندگان رقم بزند.

به گزارش ایلنا، ماراتن بزرگ کیش از روی خط ساحلی جزیره آغاز می‌شود، رویدادی که حال‌وهوای متفاوتش هر سال تعداد زیادی از دوندگان حرفه‌ای و علاقه‌مندان را از سراسر ایران به جزیره می‌کشاند. ماراتن کیش به تلاش تیم «پازن» و با رعایت استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌شود و امسال رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفته و تجربه‌ای متفاوتی برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

ماراتن کیش تنها ماراتن در جهان است که دور یک جزیره می‌چرخد، نقطه شروع و پایان آن یکی است و دوندگان با عبور از مسیر رسمی تأییدشده توسط فدراسیون جهانی دو و میدانی، از دویدن در ساحل زیبای خلیج فارس لذت می‌برند. در این دوره از ماراتن کیش ۵۰۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و نسبت به دوره قبل، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان رشد دوبرابری داشته است.

ماراتن بزرگ کیش در سه مسافت ۵ کیلومتر (تفریحی)، ۱۵ کیلومتر و ۴۲ کیلومتر (یک ماراتن کامل) برگزار می‌شود. نقطه شروع هر سه مسافت از محوطه اسکله دامون شروع می‌شود. در مسافت‌های ۱۵ و ۴۲ کیلومتر در مجموع ۲۰ نفر از میان شرکت‌کنندگان آقا و خانم، افرادی که زودتر از خط پایان عبور کنند، برنده جایزه نقدی نیز خواهند شد. مجموع جوایز برنده‌ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

همچنین بلو ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار خرید برای شرکت‌کننده‌ها در نظر گرفته است. به هر دونده یک اعتبار خرید ۲۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶ماهه تعلق می‌گیرد که می‌توانند آن را در فروشگاه‌های کیش استفاده کنند. بلو در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود حامی این رویداد بزرگ ورزشی است به این امید که تجربه‌ای دوست‌داشتنی برای دونده‌ها خلق شود.

انتهای پیام/
