باما کارت، نسل جدید کارت های بانک ایران زمین

به گزارش ایلنا: علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز خرسندی از عملکرد بانک ایران زمین در حمایت از محلات کم برخوردار کشور، پروژه باما (بانک محلات ایران زمین) را یکی از موفق ترین اقدامات این بانک در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر دانست و بر تداوم آن تاکید کرد.

باما کارت با ساختاری دوگانه به‌گونه‌ای عمل می کند که هم روی کارت اطلاعات شناسایی افراد و هم پشت کارت اطلاعات کارت بانکی و حساب نئوبانک باما کاربر درج شده است. این ویژگی باعث می‌شود افراد بتوانند بدون نیاز به چندین کارت یا مدارک مختلف، امور شناسایی، خرید، پرداخت و دریافت خدمات بانکی را تنها با یک کارت انجام دهند.

آقامحمدی محلات کم برخودار را عامل مهم در توسعه شهری بیان کرد و گفت: پتانسیلی که در این محلات وجود دارد به همراه حمایت بانک ایران زمین، می تواند عامل موثری برای ایجاد ظرفیت های بزرگ در بخش مراودات و تجارت باشد.

هدف اصلی از توسعه باما کارت، تقویت زیرساخت‌های مالی و هویتی در محلات و جوامع کم‌برخوردار است. نئوبانک باما با رویکرد توانمندسازی اجتماعی، این کارت را به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش دسترسی به خدمات بانکی و ایجاد نظم در ارایه خدمات محلی معرفی کرده است. باما کارت بخشی از اکوسیستم مالی–اجتماعی باما است که قرار است هویت دیجیتال، خدمات پرداخت و ارتباطات محلی را در قالبی یکپارچه ارائه دهد.

معرفی باما کارت گامی مهم در توسعه بانکداری اجتماعی توسط بانک ایران‌زمین به شمار می‌رود. این کارت نه‌تنها دسترسی به خدمات مالی را ساده‌تر می‌کند، بلکه امکان اتصال افراد به خدمات محلی، شبکه‌های اجتماعی محلات و سامانه‌های ارتباطی پروژه باما را نیز تسهیل خواهد کرد.

باما کارت به عنوان محور اصلی تعاملات مالی و هویتی در اکوسیستم باما نقش‌آفرینی می کند و زیرساختی برای شکل‌گیری خدمات هوشمند و پایدار در سطح محلات ایجاد کرده است.

بانک ایران‌زمین به عنوان اولین بانک محلات در مسیر توسعه خدمات نوین خود، همواره بر افزایش رضایت و اعتماد مشتریان تأکید دارد. ارائه باما کارت نیز در همین راستا انجام شده است تا تجربه‌ای ساده‌تر، سریع‌تر و قابل اتکاتر از بانکداری دیجیتال برای کاربران محلات کمتربرخوردار فراهم شود.

این بانک با تمرکز بر نیازهای واقعی شهروندان و ایجاد ابزارهای کارآمد در سطح محلات، تلاش دارد نقش مؤثرتری در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای خدمات مالی کشور ایفا کند.

انتهای پیام/