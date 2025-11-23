خبرگزاری کار ایران
در بلک‌فرایدی بلو ۱۰ درصد از خریدتان به حساب شما برمی‌گردد

بلو برای اولین بار در جشنواره بلک‌فرایدی حضور دارد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بلوبانک سامان ،  در این کمپین که از ۳۰ آبان شروع شده و تا ۷ آذر ادامه دارد می‌توانید از فروشگاه‌های آنلاینی که بلو معرفی می‌کند خرید کنید. با پرداخت از طریق بلوکارت ۱۰ درصد از مبلغ خریدتان به حساب شما برمی‌گردد.
بلک‌فرایدی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای جهانی خرید است و هر سال میلیون‌ها نفر را برای یک تجربه خرید مقرون‌به‌صرفه‌تر به فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین و آفلاین جذب می‌کند. امسال بلو با همکاری چند فروشگاه آنلاین این فرصت را فراهم کرده تا کاربران بلو در هر خرید، ۱۰ درصد از مبلغ خریدشان را به صورت «برگشت پول» دریافت کنند.

در این کمپین، با خرید از فروشگاه‌های اسنپ‌شاپ، بیمه بازار، کیا گالری، فیلم‌نت، توی توی، اتاقک، پوزیترون و روژا هم از تخفیف‌های این فروشگاه‌ها استفاده می‌کنید و هم اگر خریدتان را با بلوکارت انجام دهید ۱۰ درصد از مبلغ خرید به حساب شما برمی‌گردد. البته این «بازگشت پول» مخصوص خرید نقدی است و خریدهای اقساطی را شامل نمی‌شود.

مسیر پرداخت؛ گزینه‌ای جدید با عنوان «ویژه کاربران بلو»

پس از انتخاب چیزی که قصد خریدش را دارید، با ورود به صفحه پرداخت، با چند روش مواجه می‌شوید، گزینه‌ «ویژه کاربران بلو» را انتخاب و خریدتان را با بلوکارت کامل کنید، ۱۰ درصد از مبلغ خرید حداکثر تا ۱۰ دقیقه بعد از ثبت خرید به حساب شما برمی‌گردد.

این کمپین با هدف ایجاد تجربه خریدی ساده‌تر، سریع‌تر و به‌صرفه‌تر طراحی شده است. اگر قصد دارید در بلک‌فرایدی بلو از فروشگاه‌هایی که اشاره شد خرید کنید و در بلو حساب ندارید، می‌توانید در کمتر از ۷ دقیقه حساب باز کنید، از فروشگاه‌های بالا خرید کنید و ۱۰ درصد از خریدتان را از بلو هدیه بگیرید. البته با توجه به اینکه این تخفیف تنها در فروشگاه‌های آنلاین قابل استفاده است، نیازی نیست منتظر دریافت بلوکارت خود بمانید. امسال، کاربران بلو می‌توانند بلک‌فرایدی را نه فقط با تخفیف‌های مرسوم، بلکه با هدیه‌ای ویژه از سمت بلو تجربه کنند؛ هدیه‌ای که تنها با پرداخت از طریق بلوکارت در دسترس است.

 

 

درب ضد حریق امیردرب