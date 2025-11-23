به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ نسخه جدید همراه ‌بانک اکنون از طریق وب‌سایت رسمی بانک و نیز فروشگاه‌ های معتبر ایرانی همچون کافه بازار و مایکت قابل دریافت است. نسخه iOS نیز علاوه بر مسیرهای رایگان، در استورهای ایرانی از جمله سیب اپ و سیبچه برای کاربران در دسترس قرار گرفته است تا همه مشتریان بتوانند با سهولت، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین اپلیکیشن فراز بانک نیز با نسخه جدید خود، محیطی مدرن‌تر و امکانات کاربردی‌ تر را در اختیار کاربران قرار داده است. این نسخه برای همه پلتفرم‌ها منتشر شده است و دسترسی به نسخه وب آن نیز از طریق سایت بانک و آدرس اختصاصی فراز فراهم است.

