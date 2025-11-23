خبرگزاری کار ایران
آموزش ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان؛ مرحله‌به‌مرحله

از این پس برای افتتاح حساب، دریافت دسته‌چک یا حتی به‌روزرسانی برخی خدمات بانکی، باید کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان ثبت و تأیید شده باشد.

به گزارش ایلنا: سامانه املاک و اسکان فقط یک پایگاه اطلاعاتی ساده دربارهٔ خانه‌ها نیست؛ نقش آن در خدمات روزمره شهروندان هر روز پررنگ‌تر شده است. یکی از دلایل اصلی اهمیتش، ارتباط مستقیم آن با مقررات تازهٔ بانک مرکزی است: از این پس برای افتتاح حساب، دریافت دسته‌چک یا حتی به‌روزرسانی برخی خدمات بانکی، باید کد پستی محل سکونت در همین سامانه ثبت و تأیید شده باشد.

بانک‌ها برای احراز نشانی معتبر، دیگر به قول شفاهی یا فرم‌های کاغذی تکیه نمی‌کنند و اطلاعات را از همین پایگاه دریافت می‌کنند. نتیجه‌اش این است که اگر ثبت اقامتگاه ناقص باشد، حتی کارهای سادهٔ بانکی هم ممکن است متوقف شود. راهنمای پیش‌رو توضیح می‌دهد چرا این ثبت‌نام اکنون ضروری‌تر از همیشه است و چطور می‌توان بدون پیچیدگی، مراحل آن را کامل کرد.

 

درب ضد حریق امیردرب