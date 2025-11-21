خبرگزاری کار ایران
در حاشیه همایش مدیران شعب بیمه دی انجام شد؛

مراسم تکریم و تودیع بهمن برزگر از شرکت بیمه دی

مراسم تکریم و تودیع بهمن برزگر، معاون توسعه بازار بیمه دی، در حاشیه همایش مدیران شعب این شرکت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه دی؛ مراسم تکریم از زحمات  بهمن برزگر، معاون توسعه بازار و امور مشتریان بیمه دی، همزمان با همایش مدیران شعب و شبکه فروش سراسر کشور برگزار شد.

 این مراسم در پی انتصاب وی از سوی علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری  به عنوان مدیرعامل شرکت آتیه صبا  انجام گرفت.

در این مراسم، هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی، با قدردانی از خدمات ارزنده برزگر در مدت بیش از دو سال فعالیت در حوزه‌های توسعه بازار، تحول دیجیتال، برنامه‌ریزی و بهبود تجربه مشتری، نقش مؤثر او را در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف کلان شرکت مورد تأکید قرار داد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است، بهمن برزگر در دوره حضور خود در بیمه دی، نقشی موثر  در توسعه خدمات و پیشبرد سیاست‌های کلان این شرکت داشته است، وی پیش از حضور در شرکت بیمه دی  نیز مسئولیت‌های مدیریتی مهمی در حوزه‌های بیمه، سلامت و فناوری اطلاعات بر عهده داشته است. از جمله مهم‌ترین سوابق او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت ایرانیان، عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مدیرعامل شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت (زیرمجموعه وزارت بهداشت)، عضو هیئت‌مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت، همچنین وی  سابقه‌ای بلندمدت در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارد.

این مراسم تکریم و تودیع، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های مدیریتی و اجرایی برزگر در زمان حضور وی در شرکت بیمه دی بود.

انتهای پیام/
