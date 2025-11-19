به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه دی، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی، در این همایش که با شعار «نگاه نو، فروش هوشمند، موفقیت پایدار» برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت:

«در شرایط اقتصادی کنونی، بیمه دی به لطف الهی و با تلاش جمعی توانسته است رکوردهای ارزشمندی را ثبت کند و در مسیر افتخار حرکت نماید.»

وی سه عامل اصلی این دستاوردها را «عنایت خداوند متعال، دعای خیر خانواده معظم شهدا و تلاش کارکنان در تمامی سطوح شرکت» عنوان کرد.

*اقدام مسئولانه بیمه دی در پوشش مصدومان جنگ اخیر*

عبداللهی با اشاره به اقدام سریع بیمه دی در پوشش بیمه‌ای مصدومان حمله رژیم صهیونیستی گفت: «ابلاغ پوشش بدون فرانشیز و کسورات به همه مراکز درمانی اقدامی انسان‌دوستانه و مسئولانه بود که مورد تقدیر دولت قرار گرفت و نقش مهمی در افزایش اعتبار برند بیمه دی داشت.»

*اعتماد، جوهره فروش بیمه*

مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه «ماهیت بیمه، فروش اعتماد است» تصریح کرد: «بیمه‌گذار در واقع آرامش خریداری می‌کند و شبکه فروش باید هم در گفتار و هم در رفتار نماد اعتماد و صداقت باشد.»

*تحقق بخش قابل توجهی از اهداف کلان شرکت*

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های مهم شرکت در حوزه توانگری مالی، تحول دیجیتال و بازده سرمایه‌گذاری افزود: «در هفت‌ماه نخست امسال، تحقق بودجه بدون برنامه بیش از ۹۵ درصد و با برنامه حدود ۵۲ درصد بوده است.»

او با اشاره به اینکه «۸۰ درصد فروش شبکه نمایندگان توسط ۲۰ درصد آن‌ها انجام می‌شود» بیان کرد: «اگر این نسبت با توانمندسازی و آموزش شبکه فروش به ۴۰ درصد برسد، تحقق اهداف سال جاری بسیار دست‌یافتنی‌تر خواهد شد.»

*تمرکز بر خرده‌فروشی و توسعه فروش هوشمند*

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر خرده‌فروشی گفت: «سوپراپلیکیشن دی‌دار ظرفیت مهمی برای توسعه فروش هوشمند در اختیار نمایندگان قرار داده و فروش محصولات استراتژیک در این بستر، تحقق اهداف همایش را ممکن می‌سازد.»

وی افزود: «اجرای برنامه نرخ‌دهی در سوپراپلیکیشن دی‌دار از برنامه‌های مهم شرکت است و با تحقق آن، سرعت فرآیندهای بیمه‌گری افزایش یافته و زنجیره خدمات دیجیتال تکمیل خواهد شد.»

*۵۳ همت فروش؛ ۵۳ هزار همت اعتماد*

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به رشد قابل توجه فروش شرکت گفت: «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۳ همت فروش ثبت شده است؛ اما ارزشمندتر از آن، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد بیمه‌گذاران به بیمه دی است.»

او افزود: «حمایت از شبکه فروش ادامه خواهد داشت و شعبی که نیازمند تقویت هستند، از ظرفیت شبکه فروش در استان‌ها بهره‌مند خواهند شد.»

*بیمه دی در مسیر افتخار؛ تثبیت رتبه نخست صنعت بیمه غیردولتی و رتبه اول درمان کشور*

عبداللهی با اشاره به دستاوردهای اخیر شرکت گفت: «ساختار فروش بیمه دی در حال بلوغ است و با هم‌افزایی موجود، دستیابی به رتبه‌های برتر صنعت بیمه دور از دسترس نیست.

در ماه‌های گذشته نیز توفیق داشتیم که رتبه نخست میان شرکت‌های بیمه غیردولتی و رتبه اول کشور در صنعت درمان را کسب کنیم و این مسیر افتخار با قدرت ادامه خواهد یافت.»

مدیرعامل بیمه دی اهداف اصلی شرکت در ادامه مسیر را چنین برشمرد:

• تکمیل فرآیند دیجیتال‌سازی و حرکت به سمت هوشمندسازی

• افزایش سهم بازار

• توسعه و توانمندسازی شبکه فروش

این همایش طی دو روز با حضور مدیران ستادی، مدیران شعب و نمایندگان سراسر کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بررسی چالش‌ها، مرور دستاوردها و ترسیم برنامه‌های آتی پرداختند

