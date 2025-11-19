خبرگزاری کار ایران
دسترسی به بانکداری دیجیتال را چگونه برای سالمندان تسهیل کنیم

اگر قرار است تحول دیجیتال واقعاً فراگیر باشد، باید به پرسش ساده‌ای جواب دهیم: بانکداری آنلاین چگونه می‌تواند برای سالمندان نه فقط ممکن، که مطمئن، محترمانه و راحت باشد؟

ایلنا: بانکداری دیجیتال وعده‌ی سرعت و سادگی می‌دهد؛ اما برای بسیاری از سالمندان، همین «سادگی» گاهی به پیچیده‌ترین تجربه روزانه تبدیل می‌شود: یادآوری رمز پویا، ترس از لمسِ اشتباه یک دکمه، فونت‌های ریز، پیام‌های مبهم، و اضطراب از «گم شدن پول». اگر قرار است تحول دیجیتال واقعاً فراگیر باشد، باید به پرسش ساده‌ای جواب دهیم: بانکداری آنلاین چگونه می‌تواند برای سالمندان نه فقط ممکن، که مطمئن، محترمانه و راحت باشد؟

 

