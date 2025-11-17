خبرگزاری کار ایران
رشد ۱۱۱ درصدی سرمایه شرکت بیمه دی/ افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی به ثبت رسید

رشد ۱۱۱ درصدی سرمایه شرکت بیمه دی/ افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی به ثبت رسید
بیمه دی با ثبت رسمی افزایش سرمایه و عبور از مرز ۲ هزار میلیارد تومان، گام مهمی در تقویت توانگری مالی و تحکیم جایگاه خود در صنعت بیمه کشور برداشت.

 افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهامداران، پس از طی تمامی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

این اقدام با هدف بهبود ساختار مالی، ارتقای توانگری بیمه‌ای و تقویت بنیه اقتصادی شرکت انجام شده است؛ به‌طوری‌که سرمایه ثبت‌شده بیمه دی نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و زمینه‌ای مطمئن برای بهبود خدمات، ایفای هرچه بهتر تعهدات و توسعه فعالیت‌ها فراهم کرده است.

افزایش سرمایه مذکور در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده و مطابق با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. همچنین ثبت نهایی این افزایش سرمایه بر اساس ضوابط افشای اطلاعات ناشران، از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به اطلاع تمامی سهامداران و فعالان بازار سرمایه رسیده است.

 

 

