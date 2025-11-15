خبرگزاری کار ایران
راهنمای کامل دریافت وام سازمانی از بلو

در دنیای پرتلاطم امروز بسیاری از سازمان‌ها با چالش‌های مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بلو با ارائه وام‌های سازمانی به کسب‌وکارها سعی دارد فشارهای مالی را برای آن‌ها و پرسنل‌شان به حداقل برساند.

 سازمان‌های کوچک و بزرگ می‌توانند این وام بلو را دریافت کنند. در این گزارش، به بررسی کامل و دقیق فرآیند دریافت وام سازمانی از بلو می‌پردازیم.

آغاز همکاری

هر شرکتی که حداقل ۲۰ پرسنل داشته باشد می‌تواند از بلو وام سازمانی دریافت کند. مسیر همکاری با طی کردن مراحل زیر به جریان می‌افتد:

۱. سازمان درخواست کننده در بلو حساب حقوقی باز کند.

۲. پرسنل آن سازمان هم در بلو حساب باز کنند.

۳. واریز حقوق پرسنل به حساب بلو آن‌ها انجام شود. دریافت وام برای پرسنل یک ماه پس از واریز حقوق امکان‌پذیر است.

۴. اعتبارسنجی سازمان (درخواست‌کننده نباید منع قانونی در نظام بانکی داشته باشد و زیان‌ده نیز نباشد)

۶. در آخرین مرحله، سازمان لیست پرسنل خود را به بلو اعلام می‌کند و وام‌ آن‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

مبلغ وام برای هر سازمان متفاوت است

بلو هیچ ضمانتی مانند چک، سفته، ضامن و حتی فیش کسر از حقوق از پرسنل سازمان‌ها نمی‌گیرد و در واقع به اعتبار سازمان و مدارک ارائه شده، وام‌های سازمانی به حساب پرسنل واریز می‌شود؛ به این معنا که اگر پرسنل اقساط وام را پرداخت نکنند سازمان موظف است اقساط معوقه را پرداخت ‌کند. مبلغ وام با توجه به تعداد پرسنلِ هر سازمان و مجموع حقوقی که سازمان به صورت ماهانه به پرسنل خود پرداخت می‌کند، متغیر است.

برای مثال، اگر شرکتی ۲۰ کارمند داشته باشد و مجموع حقوق ماهانه آن‌ها ۸۰۰ میلیون تومان باشد، بلو چهار برابر این مبلغ یعنی ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به عنوان خط اعتباری ۱۲ ماهه در اختیار پرسنل آن قرار می‌هد؛ به این معنا که آن سازمان در مدت یک سال می‌تواند تا ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، برای پرسنل خود وام درخواست کند. سقف ماهانه درخواست وام ۵۰ درصد حقوق واریزی به پرسنل است (در این مثال تا ۴۰۰ میلیون تومان در ماه). بعد از یک سال فرایند و ادامه همکاری، فرایند اعتبارسنجی سازمان از نو به جریان می‌افتد و خط اعتباری جدیدی برای آن تعریف می‌شود.

بلوبانک سامان وام‌‌های سازمانی را با هدف ایجاد همکاری‌های استراتژیک با سازمان‌ها طراحی کرده تا بتوانند بخشی از دغدغه‌های‌ مالی پرسنل خود را کاهش دهند و بلو هم در مسیر نگه‌داشت و رضایت پرسنل در کنار سازمان‌ها باشد. سازمان‌هایی که درخواست دریافت این وام را دارند می‌توانند از طریق ایمیل partnerships@blubank.com درخواست خود را ثبت کنند.

منبع: بلونیوز

 

 

