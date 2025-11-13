خبرگزاری کار ایران
در مراسم امضای تفاهم نامه‌ بین بیمه دی و اصناف کیش به مناسبت هفته کیش : *آماده ارائه خدمات نوین به گردشگران و کیشوندان هستیم/ رضایت کامل کیشوندان از خدمات بیمه دی*

مدیرعامل شرکت بیمه دی و مدیرعامل موسسه توسعه و رونق کیش که متشکل از ۱۰۰ تشکل صنفی جزیره است تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه بیمه های گردشگری، پوشش بیمه ای ریسک های سرمایه گذاری و شغلی در جزیره و راه اندازی بیمه های جدید بر اساس نیازهای جزیره امضا کردند .

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی ،در آئین امضای تفاهم نامه همکاری بین این شرکت و موسسه  توسعه و رونق کیش که متشکل از ۱۰۰ صنف جزیره است ،هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ، صاحب نجفی  مدیرعامل موسسه ، و مدیران اصناف بازاریان، هتل داران ، رنت کاران، کلوب داران  ، آژانس های مسافرتی و ..... حضور داشتند.

در این آئین ، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی  ضمن تبریک روز و هفته کیش گفت:  خوشحالیم در این سفر توانستیم برنامه های عملیاتی تری داشته باشیم و امیدواریم با رسالتی که در  صنعت بیمه داریم  بتوانیم در آرامش ، رونق و توسعه  کیشوندان سهم مناسبی داشته باشیم.

 

وی افزود: بالغ بر ۸۰ درصد سهامداران ما  ایثارگران و خانواده های شهدا با تولی گری بنیاد شهید هستند  ، با وجود این جامعه ایثارگری معزز سهامدار ، ما باید  نسبت به بینه گزاران  متعهد تر باشیم .

وی افزود:  با افزایش  و تقویت زیر ساخت های بیمه گری  عملا ما اطمینان می فروشیم و بیمه گزاران، اعتماد می خرند و باید این اعتماد را  بر اساس مشتری مداری ، قرارداد ها و  آئین نامه ها و قوانین دنبال کنیم  ، در حال حاضر با افزایش سطح کیفی خدمات و توجه به مشتری مداری توانستیم در صدر صنعت بیمه باشیم و تصویری مطلوب در اذهان مردم داشته باشیم .

عبداللهی در ادامه گفت :  ارتقای توانگری مالی  ، تحول دیجیتال و افزایش  بازده سرمایه برنامه ماست   و بالغ بر ۵ میلیون مشتری  عزیز داریم، این مشتریان  از سازمان های بزرگ تا اقشار مختلف از دانشگاهیان ، ایثارگران تا  جامعه رانندگان را در بر می گیرند .

مدیرعامل بیمه دی تاکید کرد : ما به  دنبال نقش آفرینی موثر در اقتصاد کشور هستیم  و افتخار می کنیم که  بالاترین سطح خدمات بیمه درمان را در کشور  ارائه  می دهیم ،  و اطمینان و اعتمادی که مردم به ما در این رشته بیمه ای دارند باعث شده در سایر رشته های بیمه ای غیر درمان هم رشد چشم گیری داشته باشیم ، ما اولین کاری که برای جزیره انجام دادیم بیمه تکمیلی ، کمک به بیمارستان کیش ،  و در جریان جنگ ۱۲ روزه ،  تسهیل و تسریع در صدور بیمه نامه ها برای کیشوندان در ان شرایط خاص بود . ما سعی کردیم در بحث های بیمه ای در کنار کیشوندان باشیم. 

ما درحوزه گردشگری هم در کنار شما هستیم تا منافعی برای مردم جزیره  و فعالان جزیره باشد ،الان بیش از هر موقعی نیاز به همدلی داریم و ما همدلانه در خدمت شماییم .

 *بیمه دی در کشور و در بین مردم جزیره خوش‌نام است* 

صاحب نجفی ، رئیس جامعه بازاریان و مدیرعامل موسسه در این آئین  گفت :  در جزیره کیش، کیش وندان از خدمات شایسته بیمه دی  برخوردارند و   موسسه توسعه و رونق کیش که متشکل از  بازاریان،  جامعه هتل داران ، جامعه کلوب داران ، آژانس خدمات مسافرتی گردشگری  و  بیش از ۱۰۰ واحد صنفی است   به صورت غیرانتفاعی و برای رشد و اعتلای منطقه شکل گرفته است،  منطقه آزاد هم حامی ماست و در این موسسه  بازرس قانونیمان  است ما با وجود رئیس شعبه پیگیر و توانمند شما و همراهی ستاد بیمه‌ دی به دنبال  طراحی محصولات جدید بیمه ای  برای جزیره هستیم.

وی افزود: کل کیش تحت پوشش شماست و  کارهای بزرگی در صنعت بیمه کشور انجام دادید ، این خوش نامی و توانمندی می تواند  کمک به رونق اقتصادی و  گردشگری جزیره باشد،  با رونق کیش می توان مانع از خروج ارز در شرایط خاص کشور شد ،  ما اگر بتوانیم  گردشگر داخلی و خارجی را جذب کنیم  می توانیم مانع از خروج ارز از کشور و باعث ورود ارز به کشور شویم ، ما بیش از  ۶۵۰۰ عضو داریم ، در موسسه ایده های زیادی وجود دارد که پس از این با شما مطرح می کنیم به ویژه در بیمه های خصوصی ، که امیدواریم با بیمه دی بتوانیم به سرانجام برسانیم .

 تشکل ما با تشکل دیگری در تمام مناطق آزاد پیوند خورده که در صورت موفقیت طرح ها می توانیم خدمات مشترک را به سایر مناطق آزاد کشور تسری بدهیم . 

صاحب نجفی در پایان گفت:ما فقط تشکل نیستیم بلکه دوست هستیم ،

گردش مالی جزیره کیش نسبت به مساحت کشور بسیار بالا است و ۴۰ درصد درآمد عمومی استان هرمزگان مربوط به کیش است ، ظرفیت جزیره در اقتصاد ویژه است  و ما در کنار شما هستیم تا ایده ها را با محوریت بیمه دی عملیاتی کنیم .

معنولا از شعار تا عمل  فاصله زیاد است اما ما ثابت کردیم هر وقت  تعهدی کردیم  خلف وعده ای صورت نگرفته است .

در پایان جلسه روسای تشکل های مختلف صنفی کیش نیز به طرح ها و ایده های خود برای این همکاری اشاره کردند .

