در مراسم امضای تفاهم نامه‌ بین بیمه دی و اصناف کیش به مناسبت هفته کیش : *آماده ارائه خدمات نوین به گردشگران و کیشوندان هستیم/ رضایت کامل کیشوندان از خدمات بیمه دی*

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی ،در آئین امضای تفاهم نامه همکاری بین این شرکت و موسسه توسعه و رونق کیش که متشکل از ۱۰۰ صنف جزیره است ،هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ، صاحب نجفی مدیرعامل موسسه ، و مدیران اصناف بازاریان، هتل داران ، رنت کاران، کلوب داران ، آژانس های مسافرتی و ..... حضور داشتند.

در این آئین ، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن تبریک روز و هفته کیش گفت: خوشحالیم در این سفر توانستیم برنامه های عملیاتی تری داشته باشیم و امیدواریم با رسالتی که در صنعت بیمه داریم بتوانیم در آرامش ، رونق و توسعه کیشوندان سهم مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: بالغ بر ۸۰ درصد سهامداران ما ایثارگران و خانواده های شهدا با تولی گری بنیاد شهید هستند ، با وجود این جامعه ایثارگری معزز سهامدار ، ما باید نسبت به بینه گزاران متعهد تر باشیم .

وی افزود: با افزایش و تقویت زیر ساخت های بیمه گری عملا ما اطمینان می فروشیم و بیمه گزاران، اعتماد می خرند و باید این اعتماد را بر اساس مشتری مداری ، قرارداد ها و آئین نامه ها و قوانین دنبال کنیم ، در حال حاضر با افزایش سطح کیفی خدمات و توجه به مشتری مداری توانستیم در صدر صنعت بیمه باشیم و تصویری مطلوب در اذهان مردم داشته باشیم .

عبداللهی در ادامه گفت : ارتقای توانگری مالی ، تحول دیجیتال و افزایش بازده سرمایه برنامه ماست و بالغ بر ۵ میلیون مشتری عزیز داریم، این مشتریان از سازمان های بزرگ تا اقشار مختلف از دانشگاهیان ، ایثارگران تا جامعه رانندگان را در بر می گیرند .

مدیرعامل بیمه دی تاکید کرد : ما به دنبال نقش آفرینی موثر در اقتصاد کشور هستیم و افتخار می کنیم که بالاترین سطح خدمات بیمه درمان را در کشور ارائه می دهیم ، و اطمینان و اعتمادی که مردم به ما در این رشته بیمه ای دارند باعث شده در سایر رشته های بیمه ای غیر درمان هم رشد چشم گیری داشته باشیم ، ما اولین کاری که برای جزیره انجام دادیم بیمه تکمیلی ، کمک به بیمارستان کیش ، و در جریان جنگ ۱۲ روزه ، تسهیل و تسریع در صدور بیمه نامه ها برای کیشوندان در ان شرایط خاص بود . ما سعی کردیم در بحث های بیمه ای در کنار کیشوندان باشیم.

ما درحوزه گردشگری هم در کنار شما هستیم تا منافعی برای مردم جزیره و فعالان جزیره باشد ،الان بیش از هر موقعی نیاز به همدلی داریم و ما همدلانه در خدمت شماییم .

*بیمه دی در کشور و در بین مردم جزیره خوش‌نام است*

صاحب نجفی ، رئیس جامعه بازاریان و مدیرعامل موسسه در این آئین گفت : در جزیره کیش، کیش وندان از خدمات شایسته بیمه دی برخوردارند و موسسه توسعه و رونق کیش که متشکل از بازاریان، جامعه هتل داران ، جامعه کلوب داران ، آژانس خدمات مسافرتی گردشگری و بیش از ۱۰۰ واحد صنفی است به صورت غیرانتفاعی و برای رشد و اعتلای منطقه شکل گرفته است، منطقه آزاد هم حامی ماست و در این موسسه بازرس قانونیمان است ما با وجود رئیس شعبه پیگیر و توانمند شما و همراهی ستاد بیمه‌ دی به دنبال طراحی محصولات جدید بیمه ای برای جزیره هستیم.

وی افزود: کل کیش تحت پوشش شماست و کارهای بزرگی در صنعت بیمه کشور انجام دادید ، این خوش نامی و توانمندی می تواند کمک به رونق اقتصادی و گردشگری جزیره باشد، با رونق کیش می توان مانع از خروج ارز در شرایط خاص کشور شد ، ما اگر بتوانیم گردشگر داخلی و خارجی را جذب کنیم می توانیم مانع از خروج ارز از کشور و باعث ورود ارز به کشور شویم ، ما بیش از ۶۵۰۰ عضو داریم ، در موسسه ایده های زیادی وجود دارد که پس از این با شما مطرح می کنیم به ویژه در بیمه های خصوصی ، که امیدواریم با بیمه دی بتوانیم به سرانجام برسانیم .

تشکل ما با تشکل دیگری در تمام مناطق آزاد پیوند خورده که در صورت موفقیت طرح ها می توانیم خدمات مشترک را به سایر مناطق آزاد کشور تسری بدهیم .

صاحب نجفی در پایان گفت:ما فقط تشکل نیستیم بلکه دوست هستیم ،

گردش مالی جزیره کیش نسبت به مساحت کشور بسیار بالا است و ۴۰ درصد درآمد عمومی استان هرمزگان مربوط به کیش است ، ظرفیت جزیره در اقتصاد ویژه است و ما در کنار شما هستیم تا ایده ها را با محوریت بیمه دی عملیاتی کنیم .

معنولا از شعار تا عمل فاصله زیاد است اما ما ثابت کردیم هر وقت تعهدی کردیم خلف وعده ای صورت نگرفته است .

در پایان جلسه روسای تشکل های مختلف صنفی کیش نیز به طرح ها و ایده های خود برای این همکاری اشاره کردند .

