سند راهبردی بیمه ملت در افق ۱۴۰۶ ابلاغ شد؛
محمد تقی چراغی: سند راهبردی چشمانداز و مسیر ارتقای جایگاه بیمه ملت در صنعت بیمه کشور را مشخص میکند
محمد تقی چراغی، عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت، از نهایی شدن و ابلاغ سند راهبردی این شرکت در افق ۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ محمدتقی چراغی، عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت به اهمیت سند راهبردی شرکت بیمه ملت اشاره کرد و اظهار کرد: این سند پس از برگزاری جلسات مختلف در کمیته مطالعات راهبردی بیمه ملت و پس از تحلیل آماری و بررسی چالشها و ظرفیتهای شرکت، تنظیم و نهایی شده است.
وی ادامه داد: این سند در راستای تحقق چشمانداز شرکت که مد نظر هیأت مدیره و سهامداران است تهیه شده و مجموعه همکاران و مدیریتهای مختلف شرکت باید تلاش کنند تا با همافزایی بتوانیم جایگاه بیمه ملت را در صنعت بیمه کشور ارتقاء دهیم.
عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت به محورهای کلیدی سند راهبردی این شرکت در افق ۱۴۰۶ اشاره کرد و افزود: در این سند سه محور کلیدی ارزشآفرینی، تحول فناورانه و حرکت در مسیر تراز و استانداردهای بینالمللی بهعنوان جهتگیریهای اصلی چشمانداز شرکت مورد تأکید قرار گرفته است.
چراغی ادامه داد: بر اساس این سند، بیمه ملت با توسعه بسترهای فناوری، درصدد است برای ذینفعان کلیدی خود شامل مشتریان، سهامداران، کارکنان، شرکای تجاری، جامعه و نهادهای قانونی، ارزش پایدار ایجاد کرده و پاسخگوی انتظارات آنان در سطح استانداردهای بینالمللی باشد.
وی بر اهمیت سرمایه انسانی مجرب و شبکه فروش توانمند و متخصص تأکید کرد و گفت: ماموریت اصلی مجموعه بیمه ملت این است که با اتکاء به سرمایههای ارزشمند و توانای خود و استفاده از ظرفیتهای مجموعه، خدمات با کیفیت و متمایز به منظور بهبود و ارتقای امنیت خاطر بیمهگذاران ارائه دهد و خود را متعهد به ایفای تعهدات و وظایف قانونی نسبت به جامعه و ذینفعان میداند.
رئیس کمیته مطالعات راهبردی شرکت بیمه ملت، چهار مؤلفه شفافیت، ایفای تعهدات، صداقت و احترام به ذینفعان را از ارزشهای بنیادین سازمانی این شرکت برشمرد و خاطرنشان کرد: در چارچوب استراتژیهای کلان شرکت، تمرکز بر رشد سودآوری، بهبود تجربه مشتری، افزایش سهم بازار، چابکسازی سازمان، مدیریت ریسک، ارتقای بهرهوری منابع و توسعه نظام راهبری از اولویتهای اصلی بیمه ملت در سالهای پیشرو خواهد بود.
چراغی افزود: سه محور توسعه فناوری اطلاعات، گسترش شبکه فروش و ارتقای بهرهوری منابع انسانی در راستای تحقق اهداف یادگیری و رشد پایدار در افق ۱۴۰۶ بهعنوان جهتگیریهای کلیدی این سند تعیین شده است.