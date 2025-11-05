بانکداری در بستر بلاکچین به زبان ساده
ایلنلا: بانکداری همواره از مهمترین ارکان اقتصادی جوامع بوده است. مردم برای نگهداری امن داراییهای خود، انتقال پول و دریافت تسهیلات به بانکها تکیه میکنند. اما با ظهور فناوریهای نوین، شکل سنتی بانکداری با پرسشهای تازهای مواجه شده است. یکی از این فناوریها، بلاکچین است؛ همان بستری که رمزارزهایی مثل بیتکوین و اتریوم روی آن شکل گرفتهاند.
شاید در نگاه اول بلاکچین و بانکداری دو دنیای جدا به نظر برسند، اما واقعیت این است که ارتباط تنگاتنگی میان آنها در حال شکلگیری است. در این گزارش تلاش میکنیم به زبان ساده توضیح دهیم بلاکچین چیست، بانکها چگونه میتوانند از آن استفاده کنند و چه تأثیری بر آینده خدمات مالی خواهد داشت.