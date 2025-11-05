۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار بلو برای گردشگران کیش
گردشگران و ساکنان جزیره کیش بیش از یک هزار و سیصد میلیارد تومان اعتبار از بلو دریافت کردند
تابستان ۱۴۰۴ فصل تازهای در جریزه کیش بود. فصلی که در آن اقتصاد محلی، گردشگری و خدمات بانکی به شکل تازهای درهم تنیدند. بلو در یک جشنواره تابستانه و با هدف تامین اعتبار برای هزینههای گردشگری و افزایش پویایی اقتصادی جزیره، اعتباری ۱۵ میلیون تومانی برای گردشگران و کیشوندان در نظر گرفته است. تا به امروز بیش از ۸۸ هزار نفر، این اعتبار را دریافت کردند و با توجه به اینکه این اعتبار تنها در فروشگاههای کیش قابل استفاده است چرخه مالی جزیره رونق تازهای گرفته است.
در طول جشنواره تابستانی بلو در کیش که از ابتدای شهریور آغاز شده و تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد، بیش از ۱۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار به گردشگران و ساکنان جزیره در قالب «باکس کیشگردی» پرداخت شده است. طبق دادههای سازمان منطقه آزاد کیش در این کمپین تراکنشهای فروشگاههای جزیره نسب به سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است: نشانهای از اثر مستقیم بانکداری نو در پویایی اقتصادی مناطق گردشگری.
افزایش ۱۲ درصدی ورود گردشگران به کیش (نسبت به سال گذشته) در پی این کمپین، نیز نشان میدهد که رونق اقتصادی حاصل از اعتبار کیشگردی بلو اثرات قابل توجهای بر اشتغال و فعالیت کسبوکارهای محلی برجای گذاشته است. این افزایش نه تنها نشاندهنده رشد گردشگری است که بازتابی از اعتماد به ابزارهای دیجیتال و محصولات مالی جدید نیز محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی بلوبانک سامان یکی از اهداف اصلی این جشنواره گردش پایدار منابع مالی در بستر محلی است به این معنا که اعتبار پرداخت شده به صورت مستقیم در پرداخت هزینههای اقامت، خدمات تفریحی و خرید در جزیره مصرف شود. این اتفاق از رکود فصلی کسبوکارها جلوگیری کرده و بسیاری از ساکنان جزیره نیز از یک جریان نقدینگی تازه بهرهمند شدهاند. همانطور که اشاره شد تا به امروز بیش از ۸۸ هزار باکس اعتباری کیشگردی فعال شده که نزدیک به یک میلیون تراکنش در فروشگاههای جزیره به همراه داشته است.
شرایط دریافت اعتبار کیشگردی به این صورت است که با اولین خرید از فروشگاههای جزیره (با بلوکارت) و پس از طی فرایند اعتبارسنجی، باکس کیشگردی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای کاربر فعال میشود. کاربرانی که حساب و کارت بلو ندارند هم میتوانند این اعتبار را دریافت کنند؛ راهحلِ دریافت اعتبار کیشگردی برای کاربران جدید بلو، جتکارت است. کیشوندان یا گردشگران میتوانند با مراجعه به یکی از کانترهای بلو در سطح جزیره جتکارت خود را دریافت کنند، حساب باز کنند و با جتکارت خود خرید کنند تا اعتبار کیشگردی برایشان فعال شود. اطلاعات کامل در مورد جتکارت را از اینجا بخوانید.
این تجربه برای بلو بسیار ارزشمند است؛ اینکه چگونه فناوری مالی میتواند با نیازهای واقعی مردم و کسبوکارها گره بخورد و منابع مالی هوشمند و خرد را بهطور مستقیم در اقتصاد محلی تزریق کند. جشنواره بلو در کیش مبنای طراحی نسل جدیدی از اعتباردهی به گردشگران است؛ طرحی که میتواند در سایر مقاصد گردشگری کشور نیز اجرا شود و به شکلگیری الگویی پایدار از رونق اقتصاد محلی با تکیه بر بانکداری دیجیتال کمک کند.
منبع : بلونیوز