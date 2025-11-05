باشگاه دانشآموزی «بانکیدوی با نشاط» همزمان با روز دانشآموز 20 هزار نفری شد
این رشد قابلتوجه در مدت زمانی کوتاه، نشاندهنده استقبال گسترده خانوادهها و دانشآموزان از خدمات بانکداری جهش، ویژه نسل نوجوان و آیندهساز کشور است.
به گزارش ایلنا؛ هدف اصلی بانکیدو، آشنایی دانشآموزان با مفاهیم مهمی چون مدیریت مالی، پسانداز، تراکنش دیجیتال و افزایش سواد مالی از سنین پایین است.
پروژه کارت بانکی نشاط با همکاری مشترک بانک ایران زمین، هلدینگ جامپ و شرکت جهشپرداز آینده (تحت حمایت جهاد دانشگاهی) و با همکاری بانکیدو تعریف و ارائه کرده است.
در این طرح به هر دانشآموز کارت بانکی اختصاصی با عنوان «نشاط» تعلق میگیرد که توانایی انجام تراکنشهای مالی، خرید، شارژ کیف پول دیجیتال و دریافت خدمات رفاهی متنوع را دارد. والدین نیز میتوانند از طریق پنل اختصاصی، مدیریت حساب فرزند خود را برعهده گرفته، مبالغ عیدی یا هدیه را واریز کرده و رفتار مالی کودک خود را هدایت کنند.
این سازوکار علاوه بر ایجاد نظم اقتصادی، فرهنگ مصرف صحیح و آیندهنگری مالی را نیز در میان نوجوانان تقویت میکند.
بانکیدوی با نشاط با پشتیبانی نئوبانک جهش و ستادهای آموزشوپرورش در سطح ملی در حال توسعه و پوشش مدارس کشور است و بهعنوان خدمتی رفاهی و تربیتی برای نسل آینده معرفی میشود.
توسعه این خدمات در راستای اهداف استراتژیک بانک ایران زمین انجام شده و زیرساختهای فنی آن مطابق با استانداردهای نوین بانکداری مشارکتی پیادهسازی شده است.
شایان ذکر است پلتفرم «بانکداری دیجیتال مشارکتی جهش» بهعنوان یکی از محصولات نوآورانه بانک ایرانزمین با پشتیبانی هلدینگ فناوری اطلاعات جامپ، مجموعهای گسترده از خدمات بانکی و سازمانی را بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میدهد.
جهش با امکان شخصیسازی خدمات برای کسبوکارها و مراکز آموزشی و با پوشش بیش از ۷۰ خدمت بانکی و پرداخت، بهمنظور ارتقای تجربه مشتری، مدیریت مالی هوشمند و تسهیل مبادلات طراحی شده و نمایانگر گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال بانکداری مشارکتی کشور است.
روابط عمومی بانک ایران زمین ضمن گرامیداشت روز دانشآموز و تبریک به دانشآموزان، خانوادهها و جامعه فرهنگی کشور امید دارد خدمات ارائهشده در بانکیدو بتواند در مسیر توسعه سواد مالی و ایجاد آیندهای روشنتر برای مشتریان عزیز بانک ایرانزمین مؤثر واقع شود