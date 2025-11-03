پیام تبریک محمدرضا فرهادیپور به مناسبت بیستودومین سالروز تأسیس بیمه ملت
محمدرضا فرهادیپور مدیرعامل شرکت بیمه ملت طی پیامی فرارسیدن بیست و دومین سالروز تأسیس این شرکت را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، متن کامل پیام مدیرعامل شرکت بیمه ملت به شرح زیر است:
به نام خدا
اینجانب، به نمایندگی از اعضای محترم هیأتمدیره، بیستودومین سالروز تأسیس شرکت بیمه ملت را به کارکنان و نمایندگان محترم شبکه فروش، مشتریان گرانقدر و سهامداران ارزشمند که در حکم خانواده این شرکت هستند، تبریک عرض میکنم.
در یک سال اخیر، شرکت بیمه ملت در مسیر توسعه بازار و گسترش خدمات بیمهای در سراسر کشور گام برداشته است؛ امری که با اتکا به توان مدیران، کارکنان و نمایندگان شایسته و در راستای تحقق اهداف عالیه سهامداران محقق شده و بیتردید این روند روبهرشد تداوم خواهد داشت.
بیتردید، حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند کوشش مستمر خانواده بیمه ملت است و با تکیه بر همین سرمایه ارزشمند، ادامه این مسیر میسر خواهد شد. از زحمات همه شما سپاسگزارم و امیدوارم در سال پیشِرو نیز با همدلی و همکاری بیشتر، به رشد و تعالی شرکت بیمه ملت یاری رسانیم.
محمدرضا فرهادیپور
مدیرعامل شرکت بیمه ملت