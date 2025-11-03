خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت بیست‌ودومین سالروز تأسیس بیمه ملت

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت بیست‌ودومین سالروز تأسیس بیمه ملت
کد خبر : 1708817
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا فرهادی‌پور مدیرعامل شرکت بیمه ملت طی پیامی فرارسیدن بیست و دومین سالروز تأسیس این شرکت را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، متن کامل پیام مدیرعامل شرکت بیمه ملت به شرح زیر است:

به نام خدا

اینجانب، به نمایندگی از اعضای محترم هیأت‌مدیره، بیست‌ودومین سالروز تأسیس شرکت بیمه ملت را به کارکنان و نمایندگان محترم شبکه فروش، مشتریان گران‌قدر و سهامداران ارزشمند که در حکم خانواده این شرکت هستند، تبریک عرض می‌کنم.

در یک سال اخیر، شرکت بیمه ملت در مسیر توسعه بازار و گسترش خدمات بیمه‌ای در سراسر کشور گام برداشته است؛ امری که با اتکا به توان مدیران، کارکنان و نمایندگان شایسته و در راستای تحقق اهداف عالیه سهامداران محقق شده و بی‌تردید این روند روبه‌رشد تداوم خواهد داشت.

بی‌تردید، حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند کوشش مستمر خانواده بیمه ملت است و با تکیه بر همین سرمایه ارزشمند، ادامه این مسیر میسر خواهد شد. از زحمات همه شما سپاسگزارم و امیدوارم در سال پیش‌ِ‌رو نیز با همدلی و همکاری بیشتر، به رشد و تعالی شرکت بیمه ملت یاری رسانیم.

محمدرضا فرهادی‌پور
مدیرعامل شرکت بیمه ملت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ