تأکید مدیرعامل بیمه دی بر نقش حیاتی بیمه در "پدافند غیرعامل" / صنعت بیمه، بازوی اصلی ارتقای تابآوری ملی و صیانت از زیرساختهاست
هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی به مناسبت آغاز هفته پدافند غیرعامل، بر نقش بنیادین صنعت بیمه به عنوان "بازوی حمایت" از زیرساختها و منابع حیاتی کشور تأکید کرد.
عبداللهی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر "اصلی دائمی" بودن پدافند غیرعامل، اعلام کرد که بیمه ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسکها، صیانت از سرمایههای ملی و تقویت امنیت روانی شهروندان در برابر تهدیدات نوین و مخاطرات طبیعی است.
وی اظهار داشت: در شرایطی که تهدیدات نوین فناوری و مخاطرات طبیعی جامعه ما را با چالشهای تازهای مواجه ساختهاند، وظیفه شرکت بیمه دی، ارائه پوششهای مناسب برای پشتیبانی از کسب و کارها و تقویت امنیت روانی شهروندان است.
مدیرعامل شرکت بیمه دی این رویکرد را به مثابه یک «استراتژی هوشمندانه» توصیف کرد که در آن پیشگیری مقدم بر درمان است.
عبداللهی، صنعت بیمه را «ابزار مدیریتی ریسک» و «تضمینگر استمرار فعالیت» خواند و تأکید کرد کاهش اثرات تهدیدات بالقوه، رسالت اصلی این صنعت است.
وی گفت: رویکرد آیندهنگر و مبتنی بر پدافند غیرعامل، در تمامی فرآیندهای کاری بیمه دی شامل «بیمهگری»، «ارزیابی ریسکها» و «توسعه محصولات جدید» باید مدنظر قرار گیرد تا منافع و امنیت ذینفعان به بهترین شکل حفظ شود.
مدیرعامل بیمه دی در پایان، به سه محور اصلی «تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی»، «تبعیت از سیاستهای کلان پدافند غیرعامل» و ارتقای «سطح آگاهی عمومی» جهت نیل به موفقیت صنعت بیمه در ایفای رسالت خطیر خود در این عرصه اشاره کرد و گفت تلاش مستمر خانواده بزرگ بیمه دی، باید به ارتقای سطح آمادگی، تابآوری و امنیت جامعه منجر شود.