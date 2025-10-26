قدردانی سازمان بهزیستی استان یزد از بانک ایران زمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ این اقدام بانک ایران زمین در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار تحت پوشش سازمان بهزیستی، گام مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی استان یزد به شمار می‌آید.

در این جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان‌های یزد و کرمان بانک ایران زمین، ضمن اشاره به تعهد بانک ایران زمین به مسئولیت اجتماعی و نقش موثر در توسعه اشتغال، بر تداوم حمایت از شاغلان تحت پوشش سازمان بهزیستی تاکید کرد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی از همکاری و همراهی بانک ایران زمین، بر اهمیت استمرار این حمایت‌ها برای ارتقای سطح رفاه جامعه هدف تاکید کرد.

