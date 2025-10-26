خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی سازمان بهزیستی استان یزد از بانک ایران زمین

قدردانی سازمان بهزیستی استان یزد از بانک ایران زمین
کد خبر : 1705381
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد طی مراسمی از اقدامات بانک ایران زمین جهت پرداخت 100% تسهیلات اشتغال‌زایی به جامعه هدف این سازمان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ این اقدام بانک ایران زمین در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار تحت پوشش سازمان بهزیستی، گام مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی استان یزد به شمار می‌آید.

در این جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان‌های یزد و کرمان بانک ایران زمین، ضمن اشاره به تعهد بانک ایران زمین به مسئولیت اجتماعی و نقش موثر در توسعه اشتغال، بر تداوم حمایت از شاغلان تحت پوشش سازمان بهزیستی تاکید کرد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی از همکاری و همراهی بانک ایران زمین، بر اهمیت استمرار این حمایت‌ها برای ارتقای سطح رفاه جامعه هدف تاکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ