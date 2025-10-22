قبل از هر چیزی فراموش نکنیم که بلو یک بانک تمام دیجیتال است و سپرده‌های کاربران تحت نظارت بانک مرکزی هستند، بنابراین نگران دارایی خود در بلو نباشید اما یادتان نرود که نام کاربری و رمز عبور خود را نباید تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار دهید. برای ورود به اپلیکیشن بلو امکان شناسایی هویت بایومتریک نیز وجود دارد، یعنی شما می‌توانید از طریق «اثر انگشت» یا «شناسایی چهره» وارد اپلیکیشن شوید. این شکل از ورود، امنیت حساب شما را هم بالاتر می‌برد.

بازیابی رمز عبور

در صورتی که رمز ورود به اپلیکیشن خود را فراموش کرده‌اید می‌توانید آن را بازیابی کنید. در فرایند بازیابی رمز ورود، نیاز است یک ویدیو شناسایی هویت مثل زمان باز کردن حساب از خود بگیرید. علت ارسال ویدیو این است که افراد سودجو امکان دسترسی به حساب شما را نداشته باشند.

مدیریت حساب روی یک دستگاه

دسترسی به حساب بانکی به صورت آنلاین، نیاز به مراقب از حساب از سمت کاربر دارد. بعضی از افراد حساب خود را همزمان روی چند گوشی موبایل یا تبلت فعال می‌کنند برای امنیت بیشتر بهتر است حساب شما تنها روی یک دستگاه فعال باشد.

بلو برای افزایش امنیت حساب در چنین موقعیت‌هایی قابلیتِ مدیریتِ دستگاه‌ها را ایجاد کرده تا به راحتی مراقب حساب خود باشید. با استفاده از این ویژگی می‌توانید به راحتی ببینید که حساب بانکی‌تان به چه دستگاه‌هایی وصل شده است و در صورتی که دستگاهی ناشناس دیدید، آن را به سرعت غیرفعال کنید. با این ویژگی در صورت سرقت یا گم شدن دستگاهی که روی آن حساب دارید می‌توانید به راحتی دسترسی به حسابتان روی آن دستگاه را متوقف کنید.

باکس‌؛ قلک امن دیجیتال

یکی از روش‌های کلاهبرداری، کپی کردن نوار سیاه کارت بانکی است؛ شخص سوءاستفاده‌کننده به هر طریقی نوار سیاه پشت کارت بانکی را کپی کرده و در صورتی که رمز کارت را داشته باشد می‌تواند موجودی حساب را برداشت کند، به همین دلیل است که رمز کارت خود را نباید بلند اعلام کنید.

باکس‌های بلو راه‌حلی است برای حفظ موجودی شما در صورتی که یکی از دو مشکل بالا پیش بیاید. بلوباکس، یک فضای امن و جداگانه داخل حساب بانکی شماست که مثل یک قلک دیجیتالی عمل می‌کند. پول‌هایی که در باکس‌ها ذخیره می‌شوند، تنها برای انتقال وجه در اپلیکیشن قابل برداشت هستند؛ یعنی پولی که به باکس منتقل می‌شود در خرید اینترنتی یا خرید حضوری با بلوکارت قابل برداشت نیست و تنها در انتقال وجه از طریق اپلیکیشن بلو می‌توانید فرایند انتقال وجه را از باکس‌های خود انجام دهید.

وقتی موجودی حساب خود را در باکس ذخیره کنید در صورتی که اطلاعات حساب یا کارت شما به هر نحوی سرقت شوند، فقط پول‌های موجود در حساب اصلی در معرض خطر قرار می‌گیرند و دارایی شما در باکس امن است، چرا که دسترسی به باکس فقط از طریق اپلیکیشن بلو امکان‌پذیر است و حتی با داشتن اطلاعات کارت مثل سیاهه و رمز کارت، نمی‌توان موجودی باکس را برداشت کرد.

دو قفله کردن حساب با «رمز تراکنش»

بلو برای افزایش امنیت حساب شما قابلیتی به نام «رمز تراکنش» در نظر گرفته، یک رمز چهار رقمی مستقل که هنگام انجام تراکنش در اپلیکیشن باید وارد شود. رمز تراکنش به‌صورت جدا از رمز ورود و رمز کارت تعریف می‌شود و یک لایه امنیتی مضاعف ایجاد می‌کند. در واقع در صورتی که این قابلیت را فعال کنید برای انجام هر تراکنش درون‌اپلیکیشن باید رمز تراکنش را نیز وارد کنید.

اگر فردی حتی دسترسی به اپلیکیشن و رمز دوم شما را داشته باشد، بدون وارد کردن رمز تراکنش نمی‌تواند از حساب شما برداشتی داشته باشد. همچنین شما می‌توانید هرچند وقت یک بار رمز تراکنش خود را از طریق اپلیکیشن بلو به سادگی و در زمان کوتاهی تغییر دهید و امنیت حساب خود را بیشتر کنید. فعال‌ کردن این ویژگی مثل داشتن یک کلید خاص برای گاوصندوقی است که فقط در حافظه شماست.

تغییر سریع رمز و مسدودسازی بلوکارت

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که رمز کارت خود را فراموش کرده باشید. تغییر رمز بلوکارت در بلو به سرعت قابل انجام است. کافی‌ست به منوی کارت در اپلیکیشن بلو رفته و در قسمت تنظیمات امنیتی رمز کارت خود را تغییر دهید.

اگر کارت خود را گم کرده‌اید هم می‌توانید به صورت موقت یا دائم آن را مسدود کنید. اگر مطمئن هستید که کارت‌تان گم شده یا به دست افراد سودجو افتاده از منوی کارت آخرین گزینه یعنی «غیرفعال کردن» را انتخاب کنید. اگر هم کارت‌تان گم شده اما مطمئن هستید که به زودی یک جایی از خانه آن را پیدا می‌کنید گزینه «مسدودسازی موقت» را انتخاب کنید.

قابلیت‌های گفته شده در بلوبانک سامان برای محافظت بیشتر از حساب در اختیار کاربران قرار گرفته. از آنجایی که در دنیای دیجیتال، امنیت نه یک انتخاب که یک شرط واجب است، با استفاده از این ابزار، راحت‌تر از همیشه از حساب بانکی خود محافظت کنید.