مسابقه بزرگ «به توان دوستی»

فراز بانک به کاربرانی که دوستان خود را به این اپلیکیشن دعوت کنند تا برای اولین بار به ‌صورت غیر حضوری در بانک ایران ‌زمین حساب دیجیتال باز کنند، هدایای نقدی اهدا می کند.

ایلنا: معرف ۷۰ هزار تومان و دوست دعوت‌شده ۳۰ هزار تومان، مشروط بر اینکه دوست دعوت‌ شده مشتری جدید بانک ایران زمین باشد و حداقل ۵۰۰ هزار تومان به سپرده دیجیتال خود واریز کند.

اگر قبلاً کاربر فراز بانک شده‌اید و حساب دیجیتال دارید، می‌توانید با ورود به اپلیکیشن و مراجعه به بخش حساب کاربری (پروفایل)، کد یا لینک معرف خود را دریافت کنید و در مسابقه شرکت کنید.

 

