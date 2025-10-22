مسابقه بزرگ «به توان دوستی»

ایلنا: معرف ۷۰ هزار تومان و دوست دعوت‌شده ۳۰ هزار تومان، مشروط بر اینکه دوست دعوت‌ شده مشتری جدید بانک ایران زمین باشد و حداقل ۵۰۰ هزار تومان به سپرده دیجیتال خود واریز کند.



اگر قبلاً کاربر فراز بانک شده‌اید و حساب دیجیتال دارید، می‌توانید با ورود به اپلیکیشن و مراجعه به بخش حساب کاربری (پروفایل)، کد یا لینک معرف خود را دریافت کنید و در مسابقه شرکت کنید.

