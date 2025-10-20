ایلنا؛ در غروب جمعه ۱۸ مهرماه، برج میلاد تهران میزبان نخستین دوره‌ی «اسکار ترید ایران» بود؛ رویدادی که با هدف رسمیت‌بخشی به حرفه‌ی معامله‌گری و ارتقای استانداردهای آن در بازارهای مالی کشور برگزار شد. این برنامه به ابتکار دکتر امیرحسین نام‌آور، بنیان‌گذار هلدینگ «نامداران مالی گروپ» و آکادمی MON، طراحی شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با کاهش ارزش پول ملی و رکود مزمن روبه‌روست، گرایش روزافزون جامعه به بازارهای مالی، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر شده است. برگزارکنندگان این مراسم، آن را پاسخی به نیاز روزافزون برای ایجاد ساختارهای آموزشی و حرفه‌ای در حوزه ترید دانستند؛ ضرورتی که تا امروز کمتر به آن توجه شده بود.

معامله‌گری؛ از کسب سود تا انضباط فکری

در مراسم، چهره‌هایی از حوزه‌های اقتصادی، هنری و ورزشی حضور داشتند—ترکیبی که نماد همگرایی میان بخش‌های مختلف جامعه بود.

دکتر نام‌آور در سخنرانی خود تأکید کرد که معامله‌گری صرفاً خرید و فروش دارایی نیست، بلکه حرفه‌ای مبتنی بر انضباط، آموزش و مسئولیت‌پذیری است. او افزود: «در دنیای امروز، بدون دسترسی به درآمد دلاری نمی‌توان مسیر رشد پایدار را طی کرد. ترید علمی و منظم، می‌تواند بهترین راه برای رسیدن به آن باشد.»

به گفته‌ی او، آکادمی MON بر اساس الگوریتمی اختصاصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک بنا شده است؛ الگویی که به گفته‌ی نام‌آور، «رویکرد معامله‌گری در ایران را دگرگون کرده است».

رقابت، شفافیت و مسئولیت اجتماعی

در بخش رقابتی این رویداد، عملکرد معامله‌گران برتر بر اساس معیارهای حرفه‌ای و با استفاده از الگوریتم‌های دقیق تصحیح استیتمنت مورد ارزیابی قرار گرفت—روشی برگرفته از مؤسسات مالی مستقر در لندن.

برندگان، از میان دانش‌آموختگان دوره‌های کوچینگ MON انتخاب شدند؛ کسانی که با رعایت اصول مدیریت ریسک، بازدهی‌هایی تا ۶۰ درصد ثبت کرده‌اند.

در بخشی دیگر، «نامداران گروپ» طرحی حمایتی را معرفی کرد که بر اساس آن، تمامی سود معاملات به معامله‌گر تعلق می‌گیرد و زیان احتمالی بر عهده شرکت است—مدلی کم‌سابقه در ایران که هدفش جذب سرمایه و تقویت جایگاه تریدرهای توانمند داخلی است.

در کنار وجه فنی و رقابتی، بعد اجتماعی نیز پررنگ بود. تمامی عواید فروش بلیت مراسم به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از کودکان مبتلا به سندروم داون اختصاص یافت.

نگاهی به آینده

به گفته‌ی نام‌آور، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند مسیر شکل‌گیری زیرساختی شفاف و علمی برای حمایت از معامله‌گران ایرانی را هموار کند؛ بستری که در آن معیار رشد، دانش و انضباط است، نه تبلیغات و آزمون‌های تکراری.

نخستین دوره «اسکار ترید ایران» را می‌توان گامی در جهت نهادینه‌سازی حرفه معامله‌گری در کشور دانست؛ تلاشی برای آن‌که ترید از یک مهارت مالی صرف، به فرهنگی از استقلال فکری و انضباط ذهنی تبدیل شود—رویکردی که در صورت تداوم، شاید روزی جایگاه ایران را در بازارهای مالی جهانی بازتعریف کند.

