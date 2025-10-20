بلو؛ حامی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش ایلنا به نقل از بلوبانک سامان ؛این جشنواره با نظارت انجمن سینمای جوان ایران و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و یکی از معدود رویدادهای رسمی مورد تأیید آکادمی اسکار است. به این معنا که آثار برگزیده در این جشنواره می‌توانند راهی اسکار یا همان مهم‌ترین رقابت سینمای جهان شوند. در جشنواره امسال، بیش از۱۰هزار فیلم از سراسر جهان ثبت‌نام کرده‌اند و میزبان مهمانان ویژه از سراسر دنیاست. این جشنواره پیش‌تر هم سکوی پرتاب فیلم‌هایی بوده که بعدها در اسکار درخشیده‌اند.

امسال بلوبانک سامان حامی این جشنواره است و در کنار آثار خلاقانه هنرمندان جوان، امکان دریافت تازه‌ترین محصول خود «جت‌کارت» را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است. جت‌کارت تنها یک کارت بانکی نیست؛ تجربه‌ای نو از سادگی و سرعت در دنیای مالی‌ست. با جت‌کارت، روند همیشگی دریافت بلوکارت تغییر کرده است: دیگر لازم نیست ابتدا حساب باز کنید و بعد منتظر کارت بمانید؛ بلکه کارت‌تان را همان ابتدا دریافت می‌کنید و در چند قدم ساده، حساب خود را فعال می‌کنید یا اگر در بلو حساب دارید می‌توانید جت‌کارت را جایگزین کارت فعلی خود کنید.

برای بلو، حضور در چنین رویدادی فقط حمایت از هنر نیست؛ فرصتی است برای هم‌صحبتی با نسلی که نگاه خلاقش آینده را می‌سازد؛ همان نگاهی که بلو همیشه در مرکز توجهش قرار داده است. بلو در کنار فیلم‌سازان جوان ایستاده تا این پیام را مخابره کند: تجربه استفاده از خدمات بانکی هم می‌تواند به اندازه‌ دیدن یک فیلم خوب، دوست‌داشتنی باشد.

