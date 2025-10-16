به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، طی شهریور ماه 1404، میزان درآمد حاصل از فروش محصول 40 هزار و 252 میلیارد ریال بوده است که بخشی از آن از فروش در بازارهای صادراتی به مقدار 8 هزار و 506 میلیارد ریال و عمده آن به میزان 31 هزار و 745 میلیارد ریال از فروش محصول در بازار داخلی به دست آمده است. این در حالی است که فولاد هرمزگان در شهریور ماه سال قبل تنها 10 هزار و 753 میلیارد ریال از فروش محصول در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود. به این ترتیب با مقایسه یک ماهه شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل می‌توان دریافت که رشد 274 درصدی در درآمد رخ داده است.

کسب درآمد 22 هزار و 542 میلیارد تومانی در نیمه نخست 1404

در شش ماهه اول امسال فولاد هرمزگان فولاد هرمزگان موفق شد به روند عالی و رو به رشد خود در کسب درآمد ادامه دهد. به طوریکه موفق به کسب 147 هزار و 973 میلیارد ریال درآمد از فروش محصول در بازار داخلی شد تا رشد 98 درصدی را ثبت کند. در بازارهای جهانی در شش ماهه نخست امسال 77 هزار و 447 میلیارد ریال از صادرات محصول خود به دست آورد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش رشد بیش از 44 درصدی را نشان می‌دهد.

در شش ماهه نخست سال 1404 مجموع درآمد حاصل شده فولاد هرمزگان در بازارهای داخلی و صادراتی برابر با 225 هزار و 421 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشد 48درصدی همراه شده است.

رشد فروش در بازارهای داخلی همراه با صادرات پایدار محصول فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان در شش ماهه نخست امسال توانست 466 هزار و 12 تن تختال را در بازارهای داخلی به فروش برساند و این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش رشد 49درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه موفق به فروش 274 هزار و 609 تن تختال در بازارهای بین‌المللی شده که یک هزار و 444 تن بیشتر از سال گذشته است. مجموع فروش داخلی و صادراتی فولاد هرمزگان در شش ماهه نخست امسال به 740 هزار و 621 تن رسیده و این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش رشد بیش از 26 درصدی را نشان می‌دهد.

رکوردشکنی فولاد هرمزگان در هر دو واحد تولیدی

در شش ماه اول امسال که شاهد محدودیت‌های شدیدتر و گسترده‌تری نسبت به سال‌های قبل بودیم، باز هم فولاد هرمزگان موفق به ثبت رکوردهای تولیدی شده است.

میزان تولید تختال فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال نیز به 741 هزار و 274 تن رسید و در این حوزه نیز شاهد ثبت رکورد جدیدی از سوی این شرکت بوده‌ایم که از ابتدای بهره‌بردای آن سابقه نداشته است. تولید شش ماه نخست امسال رشد بیش از 32 درصدی را نشان می‌دهد.

در واحد احیا مستقیم نیز طی شش ماه نخست امسال تولید 998 هزار و 260 تن ثبت شده است و در این حوزه، تولید امسال 5 هزار تن بیشتر از سال قبل بوده و خوشبخانه فولاد هرمزگان از ظرفیت اسمی عبور کرده است.

سخن آخر…

نکته مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، درخصوص روند فعالیت شرکت و تصمیم‌گیری برای چگونگی مقابله با محدودیت‌های شدید انرژی بود که درنهایت با تامین برق از بورس انرژی، شاهد رشد تولید در فولاد هرمزگان بودیم. سالی که از ماه‌های ابتدایی آن، بسیاری از صنایع از جمله فولادسازان با مشکل بی برقی مواجه بودند و روند تولیدشان با مشکل مواجه شد.

