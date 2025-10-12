مدیرعامل بیمه دی:
وظیفه ما امیدآفرینی و ایجاد آرامش در زندگی مردم است
هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، با تأکید بر رسالت اجتماعی صنعت بیمه گفت: شرکتهای بیمه باید همراستا با سیاستهای کلان کشور، بهعنوان رکنی برای افزایش رفاه عمومی نقشآفرینی کنند؛ بهگونهای که گرچه بیمههایی مانند درمان تکمیلی و شخص ثالث سود چندانی را عاید سبد پرتفوی شرکتها نمیکند، اما بر مبنای رسالت خود که ارتقای سطح رفاه جامعه است، در کنار مردم هستند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ هادی عبداللهی، مدیرعامل این شرکت، در نشست هماندیشی مدیران منابع انسانی که به میزبانی بیمه دی برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه بیمه، امیدآفرینی و ایجاد آرامش و امیدواری در آینده برای مردم است. یکی از مهمترین کارکردهای بیمههای درمان تکمیلی، توزیع عدالت اجتماعی است. هرچند ضریب خسارت درمان بالای ۱۰۰ درصد است، اما ما این بیمه را ارائه میدهیم؛ زیرا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، باید تلاش کنیم فرد بیمار جز رنج بیماری، درد دیگری نداشته باشد.
او با اشاره به رسالت بیمه دی در خدمترسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران افزود: این شرکت با افتخار در کنار جامعه ایثارگری ایستاده و تلاش دارد تا نقش مؤثری در رفع دغدغههای آنان ایفا کند.
نقش منابع انسانی در صنعت بیمه
عبداللهی با بیان اینکه صنعت بیمه بسیار «نیروی انسانیمحور» است، گفت: با وجود ابزارهای فناورانه، در نهایت این نیروی انسانی است که تحلیل میکند و تصمیم میگیرد. بنابراین مدیران منابع انسانی باید انسانهایی تربیت کنند که نهتنها همگام، بلکه جلوتر از تکنولوژی باشند و بتوانند از ابزارهای نوین بهرهبرداری کنند.
ضرورت توجه به جانشینپروری و انتقال تجربه
مدیرعامل بیمه دی با تأکید بر اهمیت توسعه منابع انسانی، خاطرنشان کرد: ارزش بسیاری از بنگاههای اقتصادی دنیا به مدیران ارشد آنها بازمیگردد. در صنعت بیمه نیز باید ارزش سرمایههای انسانی را دریابیم، به راحتی از نیروها عبور نکنیم و برای حفظ و پرورش آنان برنامههای نظاممند داشته باشیم. برندسازی شغلی، جانشینپروری، ترسیم مسیر شغلی، ارزیابی عملکرد، ارتباط صنعت و دانشگاه و انتقال تجارب میان نسلها از موضوعات کلیدی برای پیشرفت صنعت بیمه است؛ چرا که در این صنعت تکنولوژی جای انسان را نمیگیرد و تحلیل انسانی همیشه ضروری خواهد بود.
در ادامه این نشست، بهادر کاظمی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی، و محمدرضا گلرو، مدیر منابع انسانی بیمه دی، نیز با بیان سخنانی بر ضرورت توجه ویژه به توسعه سرمایههای انسانی در صنعت بیمه تأکید کردند.