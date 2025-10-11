نشست بررسی و ارزیابی عملکرد شعب بیمه ملت با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیئت‌مدیره وهمچنین معاونان، مدیران ستادی و رؤسای شعب بیمه ملت با هدف تقویت تعاملات سازمانی، مرور و ارزیابی عملکرد شعب، شناسایی موانع و ظرفیت‌های پیش‌رو برگزار شد.

مدیرعامل بیمه ملت در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های این شرکت اظهار کرد: هم‌افزایی، تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات و حرکت برنامه‌محور در مسیر افزایش سودآوری و ارتقای شاخص‌های کلیدی عملکرد، از اولویت‌های اساسی بیمه ملت در دوره جدید خواهد بود.

فرهادی‌پور بر اهمیت جایگاه شعب و ارتقای هم‌افزایی میان شعب و شبکه فروش اشاره و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا بهره‌وری را ارتقا دهیم و در این مسیر، همواره در کنار نمایندگان و شعب خواهیم بود.

وی بر اهمیت توجه و ارتقای شبکه فروش بیمه ملت تأکید کرد و افزود: تقویت توانمندی‌های شبکه فروش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن حائز اهمیت است. باید با تقویت تعاملات درون‌سازمانی و برنامه‌ریزی هدفمند، گام‌های موثری در این مسیر برداریم.

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به ضرورت شفافیت هرچه بیشتر در رویکردها و فرآیندها افزود: شفافیت فرآیندها، دسترسی آسان بیمه‌گزاران به خدمات و پاسخگویی مؤثر به نیازهای آنان، از اصول بنیادین بیمه ملت است و باید در تمامی سطوح سازمان نهادینه شود.

فرهادی‌پور خاطرنشان کرد: تحقق اهداف ترسیم‌شده بسیار حائز اهمیت است و با حرکت هدفمند و برنامه‌محور در این مسیر، به دنبال ایجاد ارزش پایدار خواهیم بود. در این راستا باید تلاش کنیم تا در جهت افزایش بهره‌وری، سودآوری و جلب رضایت بیمه‌گزاران و سهام‌داران گام برداریم.

در ادامه این نشست، محمدتقی چراغی نیز با قدردانی از تلاش‌های همکاران بیمه ملت، بر اهمیت تداوم همدلی، انسجام سازمانی و اجرای منظم برنامه‌های راهبردی شرکت تأکید کرد.

وی افزود: بیمه ملت با تکیه بر توان تخصصی و ظرفیت‌های بالقوه خود در صنعت بیمه، می‌تواند رویکردی نوین در بهبود فرآیندها و ارتقای سطح خدمات در پیش گیرد و بهره‌وری و رضایت مشتریان را در سطحی بالاتر تثبیت کند.

چراغی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا برنامه‌های ترسیم‌شده به‌طور کامل محقق شود، چراکه تحقق این برنامه‌ها زمینه‌ساز دستیابی به اهداف بلندمدت خواهد بود.

شایان ذکر است در این نشست، داوود شکری، معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی؛ محمد آرمان‌صدر، سرپرست معاونت توسعه بازار و ناصر رشیدی، سرپرست معاونت فنی نیز به ارزیابی و بررسی عملکرد شعب پرداختند.

