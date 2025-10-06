به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، با تصمیم هیأت مدیره شرکت و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا فرهادی‌پور به عنوان مدیرعامل بیمه ملت معرفی شد. وی در مراسمی با حضور اعضای هیأت مدیره، حکم خود را از عباس هاشم‌زاده وندی، رئیس هیأت مدیره دریافت کرد.

در سوابق مدیریتی مدیرعامل جدید بیمه ملت، عضویت در هیأت مدیره پتروشیمی شازند، شرکت مسکن و ساختمان جهان و کارگزاری رسمی بیمه مستقیم میلاد بیمه شهر و همچنین سال‌ها حضور در عرصه مدیریتی در شرکت‌های بیمه ایران معین و ایران به چشم می‌خورد.

افزون بر فعالیت‌های علمی و اجرایی، فرهادی‌پور در زمینه ترجمه آثار اقتصادی حضور پررنگی داشته است و تاکنون کتاب‌هایی مانند «اقتصاد چگونه کار می‌کند»، «دالان باریک» و «چرا کشورها شکست می‌خورند» را ترجمه کرده است.

