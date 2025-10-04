کارکنان سازمان امور مالیاتی خواستار استقلال و بهبود وضعیت معیشتی شدند
حدود ۱۸ هزار نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با امضای نامهای در پلتفرم کارزار، خواستار استقلال ساختاری این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بهبود شرایط حقوقی و رفاهی خود شدند. امضاکنندگان تأکید کردهاند که تحقق این مطالبات، ضمن تقویت انگیزه و بهرهوری نیروهای متخصص، به افزایش درآمدهای پایدار دولت، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر خواهد شد.
متن کامل نامه به این شرح است:
ما کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، با درک نقش راهبردی این سازمان در تأمین منابع پایدار بودجه، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، بر این باوریم که تقویت ساختار و سرمایهٔ انسانی این نهاد، گامی حیاتی برای توسعهٔ ملی است.
سازمان امور مالیاتی با اتکاء به نیروهای متخصص، در خط مقدم تأمین درآمدهای بودجهٔ کشور، حمایت از تولید و اجرای اقتصاد مقاومتی قرار دارد. با این حال، محدودیتهای ساختاری و حقوقی، فشار کاری بالا و نابرابری در پرداختها، انگیزه و بهرهوری نیروهای آن را با تهدید مواجه کرده است.
در حالی که سطح مسئولیتها در این سازمان پیچیده و تخصصی است، جبران خدمات کارکنان متناسب با این مسئولیتها نبوده و این امر موجب تضعیف تابآوری و روحیهٔ سرمایهٔ انسانی شده است.
سازمان امور مالیاتی صرفاً نهاد درآمدزا نیست، بلکه نهادی راهبردی با سرمایهٔ انسانی بیبدیل است که حمایت و توانمندسازی آن، تضمینی برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و کارآمدی دولت خواهد بود.
اهم مطالبات:
۱. استقلال ساختاری سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور ارتقای جایگاه اداری و تصمیمگیری مستقل، افزایش چابکی مدیریتی و کارآمدی در اجرای سیاستهای مالیاتی کشور.
۲. خروج سازمان امور مالیاتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو محدودیتهای آن، جهت ایجاد فضای رقابتی، حفظ و جذب نخبگان و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی.
۳. تعیین سهم سازمان از درآمدهای مالیاتی و عوارض، حداقل به میزان ۵ درصد از کل وصولیها، همانند رویهٔ معمول در دیگر ارگانهای درآمدی دولت مانند شرکت ملی نفت، برای تأمین بودجهٔ پایدار و توانمندسازی زیرساختهای اجرایی.
۴. اعمال فوقالعادهٔ خاص، سختی کار و سایر مشوقهای قانونی برای کارکنان، متناسب با ماهیت تخصصی و مخاطرات حرفهای موجود در حوزهٔ شفافسازی مالی، مقابله با فرار مالیاتی و صیانت از حقوق عمومی.
۵. تسهیل در اعطای تسهیلات مالی، رفاهی و مسکن برای کارکنان سازمان امور مالیاتی، در راستای افزایش انگیزش شغلی، پایداری نیروی انسانی و ارتقای کیفیت زندگی آنان.
ما معتقدیم تحقق این مطالبات، نهتنها موجب رضایتمندی و توانمندسازی نیروهای متخصص این سازمان خواهد شد، بلکه گامی مهم برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش کسری بودجه، تحقق عدالت اجتماعی و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
از مسئولان محترم انتظار میرود در جهت حمایت از ستون فقرات اقتصاد کشور، این درخواستها را با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.