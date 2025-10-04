کارکنان سازمان امور مالیاتی خواستار استقلال و بهبود وضعیت معیشتی شدند

متن کامل نامه به این شرح است:

ما کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، با درک نقش راهبردی این سازمان در تأمین منابع پایدار بودجه، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، بر این باوریم که تقویت ساختار و سرمایهٔ انسانی این نهاد، گامی حیاتی برای توسعهٔ ملی است.

سازمان امور مالیاتی با اتکاء به نیروهای متخصص، در خط مقدم تأمین درآمدهای بودجهٔ کشور، حمایت از تولید و اجرای اقتصاد مقاومتی قرار دارد. با این حال، محدودیت‌های ساختاری و حقوقی، فشار کاری بالا و نابرابری در پرداخت‌ها، انگیزه و بهره‌وری نیروهای آن را با تهدید مواجه کرده است.

در حالی که سطح مسئولیت‌ها در این سازمان پیچیده و تخصصی است، جبران خدمات کارکنان متناسب با این مسئولیت‌ها نبوده و این امر موجب تضعیف تاب‌آوری و روحیهٔ سرمایهٔ انسانی شده است.

سازمان امور مالیاتی صرفاً نهاد درآمدزا نیست، بلکه نهادی راهبردی با سرمایهٔ انسانی بی‌بدیل است که حمایت و توانمندسازی آن، تضمینی برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و کارآمدی دولت خواهد بود.

اهم مطالبات:

۱. استقلال ساختاری سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور ارتقای جایگاه اداری و تصمیم‌گیری مستقل، افزایش چابکی مدیریتی و کارآمدی در اجرای سیاست‌های مالیاتی کشور.

۲. خروج سازمان امور مالیاتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو محدودیت‌های آن، جهت ایجاد فضای رقابتی، حفظ و جذب نخبگان و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی.

۳. تعیین سهم سازمان از درآمدهای مالیاتی و عوارض، حداقل به میزان ۵ درصد از کل وصولی‌ها، همانند رویهٔ معمول در دیگر ارگان‌های درآمدی دولت مانند شرکت ملی نفت، برای تأمین بودجهٔ پایدار و توانمندسازی زیرساخت‌های اجرایی.

۴. اعمال فوق‌العادهٔ خاص، سختی کار و سایر مشوق‌های قانونی برای کارکنان، متناسب با ماهیت تخصصی و مخاطرات حرفه‌ای موجود در حوزهٔ شفاف‌سازی مالی، مقابله با فرار مالیاتی و صیانت از حقوق عمومی.

۵. تسهیل در اعطای تسهیلات مالی، رفاهی و مسکن برای کارکنان سازمان امور مالیاتی، در راستای افزایش انگیزش شغلی، پایداری نیروی انسانی و ارتقای کیفیت زندگی آنان.

ما معتقدیم تحقق این مطالبات، نه‌تنها موجب رضایتمندی و توانمندسازی نیروهای متخصص این سازمان خواهد شد، بلکه گامی مهم برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش کسری بودجه، تحقق عدالت اجتماعی و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

از مسئولان محترم انتظار می‌رود در جهت حمایت از ستون فقرات اقتصاد کشور، این درخواست‌ها را با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/