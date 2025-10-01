خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت بیمه دی:

حضورمان در بخش اقتصاد دیجیتال اجتناب ناپذیر است

حضورمان در بخش اقتصاد دیجیتال اجتناب ناپذیر است
کد خبر : 1694418
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت بیمه دی با اشاره به جایگاه مهم اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده برای حضوری فعال در این بخش متمرکز شده ایم.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ، روز چهارشنبه در نشست شورای مدیران این شرکت اظهار داشت: در حال حاضر ۷ درصد اقتصاد کشور از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می شود و این مهم ما را برآن داشت که در این بخش تمرکز بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی شعبه تمام دیجیتال شرکت بیمه دی در ستاد مرکزی اظهار داشت: تلاش کارکنان و مدیران شرکت بیمه دی حضور در بخش اقتصاد دیجیتال کشور و استارتاپهاست.

وی گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که هم بیمه نامه دیجیتالی صادر نماییم  و هم در بخش اقتصاد دیجیتال و پلتفرمهای مربوط به اقتصاد دیجیتال حضور فعال داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت بیمه دی گفت: در حال حاضر اغلب بخشهای اقتصاد دیجیتال در کشور فاقد بیمه نامه می باشد که بیمه دی قرار است با حضور فعال خود این نقیصه را برای اقتصاد دیجیتال برطرف کند.

 عبداللهی افزود: خوشبختانه اپلیکیشن  دی دار  با استقبال خوب هموطنان مواجه شده به طوریکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و 150 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند.

 وی گفت: همچنین این شرکت بیمه ای در سالجاری بر فروش بیمه های عمر و زندگی  نیز تمرکز جدی دارد و گامهای موثری نیز برداشته است.

وی در پایان نقش نیروی انسانی در موفقیت شرکت بیمه دی را مهم دانست و گفت: خوشبختانه مدیران شرکت بیمه دی اغلب برگزیدگان و نخبگان صنعت بیمه کشور هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی