حضورمان در بخش اقتصاد دیجیتال اجتناب ناپذیر است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ، روز چهارشنبه در نشست شورای مدیران این شرکت اظهار داشت: در حال حاضر ۷ درصد اقتصاد کشور از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می شود و این مهم ما را برآن داشت که در این بخش تمرکز بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی شعبه تمام دیجیتال شرکت بیمه دی در ستاد مرکزی اظهار داشت: تلاش کارکنان و مدیران شرکت بیمه دی حضور در بخش اقتصاد دیجیتال کشور و استارتاپهاست.

وی گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که هم بیمه نامه دیجیتالی صادر نماییم و هم در بخش اقتصاد دیجیتال و پلتفرمهای مربوط به اقتصاد دیجیتال حضور فعال داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت بیمه دی گفت: در حال حاضر اغلب بخشهای اقتصاد دیجیتال در کشور فاقد بیمه نامه می باشد که بیمه دی قرار است با حضور فعال خود این نقیصه را برای اقتصاد دیجیتال برطرف کند.

عبداللهی افزود: خوشبختانه اپلیکیشن دی دار با استقبال خوب هموطنان مواجه شده به طوریکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و 150 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند.

وی گفت: همچنین این شرکت بیمه ای در سالجاری بر فروش بیمه های عمر و زندگی نیز تمرکز جدی دارد و گامهای موثری نیز برداشته است.

وی در پایان نقش نیروی انسانی در موفقیت شرکت بیمه دی را مهم دانست و گفت: خوشبختانه مدیران شرکت بیمه دی اغلب برگزیدگان و نخبگان صنعت بیمه کشور هستند.

انتهای پیام/