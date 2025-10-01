ارائه خدمت چک الکترونیکی در سامانه همراه بانک ملت
بانک ملت با هدف توسعه سامانه های ارائه دهنده خدمت چک الکترونیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان، علاوه بر سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی، ارائه خدمت چک الکترونیکی را در سامانه همراه بانک ملت نیز امکان پذیر کرد.
بر اساس این گزارش، مشتریان می توانند پس از به روزرسانی نسخه سامانه همراه بانک خود با انتخاب گزینه "مدیریت چک الکترونیکی" به ثبت و کارسازی چک الکترونیکی خود اقدام کنند.
درخواست دسته چک، دریافت و فعالسازی دسته چک، ثبت صدور چک، وصول، واگذاری و انتقال چک، کارتابل چک های الکترونیکی و گزارش چک های تخصیصی از جمله خدمات ارائه شده در این بخش از همراه بانک ملت هستند.
این گزارش حاکی است، خدماتی دیگری نیز همچون گزارش های اشتراکی چک های پیچک و چکاد نظیر گزارش استعلام صادرکننده چک در صیاد، گزارش استعلام دارنده چک در صیاد و ... نیز در بخش خدمات چک همراه بانک ملت قرار داده شده است.