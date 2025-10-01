خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه خدمت چک الکترونیکی در سامانه همراه بانک ملت

ارائه خدمت چک الکترونیکی در سامانه همراه بانک ملت
کد خبر : 1694251
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت با هدف توسعه سامانه های ارائه دهنده خدمت چک الکترونیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان، علاوه بر سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی، ارائه خدمت چک الکترونیکی را در سامانه همراه بانک ملت نیز امکان پذیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، برای سهولت دسترسی به فرآیندهای مربوط به چک الکترونیکی، گزینه جدیدی شامل تمام فرآیندهای مربوط به چک الکترونیکی تحت عنوان "مدیریت چک الکترونیکی" به فهرست خدمات همراه بانک ملت اضافه شد.

بر اساس این گزارش، مشتریان می توانند پس از به روزرسانی نسخه سامانه همراه بانک خود با انتخاب گزینه "مدیریت چک الکترونیکی" به ثبت و کارسازی چک الکترونیکی خود اقدام کنند.

درخواست دسته چک، دریافت و فعالسازی دسته چک، ثبت صدور چک، وصول، واگذاری و انتقال چک، کارتابل چک های الکترونیکی و گزارش چک های تخصیصی از جمله خدمات ارائه شده در این بخش از همراه بانک ملت هستند. 

این گزارش حاکی است، خدماتی دیگری نیز همچون گزارش های اشتراکی چک های پیچک و چکاد نظیر گزارش استعلام صادرکننده چک در صیاد، گزارش استعلام دارنده چک در صیاد و ... نیز در بخش خدمات چک همراه بانک ملت قرار داده شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی