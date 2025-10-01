ارائه خدمت چک الکترونیکی در سامانه همراه بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، برای سهولت دسترسی به فرآیندهای مربوط به چک الکترونیکی، گزینه جدیدی شامل تمام فرآیندهای مربوط به چک الکترونیکی تحت عنوان "مدیریت چک الکترونیکی" به فهرست خدمات همراه بانک ملت اضافه شد.

بر اساس این گزارش، مشتریان می توانند پس از به روزرسانی نسخه سامانه همراه بانک خود با انتخاب گزینه "مدیریت چک الکترونیکی" به ثبت و کارسازی چک الکترونیکی خود اقدام کنند.

درخواست دسته چک، دریافت و فعالسازی دسته چک، ثبت صدور چک، وصول، واگذاری و انتقال چک، کارتابل چک های الکترونیکی و گزارش چک های تخصیصی از جمله خدمات ارائه شده در این بخش از همراه بانک ملت هستند.

این گزارش حاکی است، خدماتی دیگری نیز همچون گزارش های اشتراکی چک های پیچک و چکاد نظیر گزارش استعلام صادرکننده چک در صیاد، گزارش استعلام دارنده چک در صیاد و ... نیز در بخش خدمات چک همراه بانک ملت قرار داده شده است.

