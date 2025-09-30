خبرگزاری کار ایران
با یک دعوت میلیاردر شو؛

هر روز یک میلیارد تومان هدیه برای دعوت از دوستان به بلو یا بلوجونیور

قابلیت «دعوت از دوستان» با تمرکز بر مفهوم دوستی و رفاقت و سهیم کردن دوستانمان در تجربه‌های شیرین طراحی شده است. این بار اما دعوت از دوستان، فقط پلی برای پیوستن دوستان به بلو یا بلوجونیور نیست بلکه فرصتی است برای تبدیل شدن به یک میلیاردر واقعی. از ۵ مهر تا ۲ آبان، به مدت ۲۸ روز، با هر دعوت موفق به بلو یا بلوجونیور هر روز یک نفر برنده یک میلیارد تومان خواهد شد.

 در این جشنواره هر کاربر تنها با یک دعوت موفق در روز می‌تواند در قرعه‌کشی همان روز شرکت کند. یعنی کافی‌ست هر روز تنها یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان را به بلو یا بلوجونیور دعوت کنید تا شانس برنده شدن یک میلیارد تومان در همان روز را به دست آورید. این شانس برای همه یکسان است و تنها یک دعوت موفق در روز کافی‌ست. در پایان هر روز، لیست افرادی که در آن روز دعوت موفق داشته‌اند بسته شده و با شروع روز جدید همه کاربران می‌توانند دوباره با یک دعوت موفق از دوستان شانس جدید برای قرعه‌کشی آن روز را داشته باشند.

قرعه‌کشی‌ها‌ی میان کاربران از طریق یک برنامه زنده برگزار می‌شود و نام برندگان اعلام خواهد شد؛ همچنین اسم برنده‌ها از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بلو و بلوجونیور اطلاع‌رسانی می‌شود. همه شرایط این جشنواره را می‌توانید از اینجا ببینید.

با شروع این کمپین از ۵ مهر، همه‌چیز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد و به مدت ۲۸ روز، هر روز یک برنده خوش‌شانس میلیاردر خواهد شد. دعوت شما امروز می‌تواند فردا را تغییر دهد. کافی‌ست بلو یا بلوجونیور را به کسی که دوستش دارید معرفی کنید تا علاوه بر تجربه متفاوت از خدمات بانکی، شانس‌تان را امتحان کنید.

دوستی فقط یک کلمه نیست؛ راهی است برای ساختن تجربه‌های مشترک، آینده‌ای بهتر و فرصت‌های بزرگ‌تر. یکی از ارزش‌های بلو این است که موانع و پیچیدگی‌ها را از سر راه بردارد و راه رسیدن به بانکداری مدرن را دوست‌داشتنی کند و حالا در این جشنواره، دوستی همان راه ساده‌ای است که شاید به هیجان و شادی برنده شدن جایزه یک میلیارد تومانی ختم ‌شود.

 

