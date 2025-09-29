در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، «هادی عبداللهی» مدیرعامل بیمه دی با اشاره مزیت‌های همکاری بانک و بیمه اظهار کرد: بانک و بیمه دو ضلع مهم از اضلاع سه‌گانه اکوسیستم اقتصادی هستند و ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد تحولات مثبت در اقتصاد کشور و بهبود شرایط مردم دارند.

وی با اشاره به عملکرد بیمه دی گفت: این شرکت در ماه‌های اخیر در میان حدود ۴۰ شرکت بیمه، رتبه نخست سهم از بازار را به دست آورده و فروش آن از ۵۰ همت عبور کرده است.

عبداللهی افزود: اصلاح سبد پرتفوی از برنامه‌های اصلی بیمه دی است و همکاری با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که جایگاه مثبتی در میان مردم دارد، می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در حوزه بانک و بیمه برای جامعه به همراه داشته باشد.

«غلامرضا فتحعلی» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در این نشست گفت: این بانک به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک قرض‌الحسنه کشور با ۵۴۳ همت منابع و بیش از ۲۱ میلیون مشتری، جایگاه مطلوبی در شبکه بانکی دارد و از نظر شاخص‌های احتیاطی بانک مرکزی نیز در سطح مناسبی قرار گرفته است.

وی افزود: در گذشته تعاملاتی با شبکه بیمه کشور وجود داشت که در چارچوب برنامه جامع راهبردی بانک اصلاح و بهبود یافت. یکی از این اقدامات، بهبود در فرآیند احراز هویت مشتریانی بود که از بیمه‌نامه‌ها در قالب خرید اقساطی استفاده می‌کردند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به برنامه بانک برای ارائه خدمات مشترک با شرکت‎‌های بیمه‌ای به مشتریان، اضافه کرد: این بانک در کنار خدمات بازار پول، خدمات بیمه‌ای را نیز در قالب تسهیل‌گری به مشتریان عرضه می‌کند. این همکاری با توجه به مزیت رقابتی و نرخ تمام‌شده پول نزدیک به ۴ درصد، می‌تواند شرایط مناسبی برای توسعه همکاری‌ها ایجاد کند.

