به گزارش روابط عمومی بیمه دی، در نشست مشترک مجتبی عبداللهی استاندار البرز و هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی که در استانداری البرز برگزار شد، بر اهمیت خدمات بیمه‌ای برای مردم به ویژه ایثارگران تاکید شد.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در این نشست اظهار داشت: به دلیل خدمات درمانی و بیمه‌ای برای جامعه ایثارگری کار مهمی بر عهده شماست بر همین اساس بابت خدمات متعهدانه، صادقانه، دلسوزانه و حرفه‌ای شما به خانواده ایثار و شهادت از شما سپاسگزاریم.

وی افزود: اقدامات بیمه دی خاص و خداپسندانه است زیرا ما هرچه در این کشور داریم از جانبازان و خانواده‌های شهدا است، و رضایتمندی خانواده‌ها از بیمه دی را نور علی نور می‌دانیم، واقعا ما برای خانواده ایثارگران باید بیشتر انجام وظیفه کنیم، قوانین خوبی داریم ولی در اجرا در برخی موارد به ویژه در خصوص این عزیزان خوب عمل نشده، ما هرچه برای این ایثارگران انجام دهیم کم است چون ایثارگران ما بدون چشم‌داشت در زمانی که کشور به ایثار و رشادتشان نیاز داشت، جان بر کف و با اخلاص برای دفاع از وطن در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند.

استاندار البرز در ادامه گفت: من اعتقاد دارم ما باید به مراتب خدمات ویژه‌تری به ایثارگران در سطوح مختلف بدهیم.

وی در خصوص فرهنگ بیمه در کشور تصریح کرد: در دنیا، بیمه‌ها دغدغه‌ها را از مردم کاهش می‌دهند و این اتفاق در آرامش مردم موثر است اما در کشور ما به دلیل عملکرد برخی شرکت‌های بیمه‌ای و تجربه سر باز زدن آنان نسبت به تعهدات بیمه‌گزاران، این نگاه کمتر مثبت است.

استاندار البرز گفت: امیدواریم شرکت‌های بیمه در مسیر کاهش دغدعه‌های مردم با عملکردی اطمینان‌بخش در ایجاد آرامش جامعه سهم بیشتری داشته باشند تا رویکرد مردم به صنعت بیمه بیشتر شود.

وی در پایان افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط استانداری البرز، رضایت مردم، به ویژه ایثارگران از بیمه دی مطلوب است و ازشما از این بابت سپاسگزاریم.

در ادامه این نشست هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی که در هفته دفاع مقدس به استان البرز سفر کرده بود، ضمن ابلاغ سلام معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده مقام معظم رهبری در این بنیاد اظهار داشت: ما خدمت به ایثارگران، به ویژه در حوزه درمان را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم و تمام تلاشمان را برای رضایت این ولی‌نعمتان خود به کار می‌بندیم، در هشت ماهه گذشته و با پیگیری همکارانم و تغییر ریل‌گذاری شرکت به سمت تسهیل در امر بیمه‌گری، خدمات پس از فروش، توانگری مالی و تحول دیجیتال و توسعه خدمات برخط، در صدر صنعت بیمه قرار گرفتیم که این اتفاق برای سهامداران و ذی‌نفعان که ایثارگران عزیز هستند خوشایند بوده است.

وی در ادامه در خصوص اقدامات بیمه دی در زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: ما در ساعات اولیه و در صبح روز جمعه ۲۳ خرداد و قبل از ساعت ۱۰ ، پیامکی را به ۱۲ هزارمرجع درمانی ارسال و اعلام کردیم تمام آسیب دیدگان این جنگ را بدون فرانشیز درمان کنند و تحت پوشش درمان بیمه دی هستند، در پوشش بیمه تکمیلی خانواده‌های شهدای جنگ اخیر هم به محض اطلاع و درخواست خانواده‌ها حتی بدون انجام تشریفات احراز، اقدامات خود را آغاز کردیم و آن عزیزان را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار دادیم که ۱۱ مورد در استان البرز بوده که قبل از احراز شهادت تحت پوشش درمان و تکمیلی ما قرار گرفتند، با وجود تعطیلی در بخش‌های مختلف کشور، اما همکاران ما هم حضوری فعال داشتند و هم به صورت شبانه روزی و بی‌وقفه در مرکز ارتباط این شرکت و بدون ساعتی تعطیلی پاسخگوی مردم به ویژه ایثارگران عزیز بودند.

عبداللهی گفت: بیش از یک میلیون و ۶۱۰ هزار نفر از جانبازان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران تحت پوشش بیمه درمان شرکت ما هستند و ما خدمات بالینی، بیمارستانی، آمبولانس، آی سی یو در منزل، ارسال دارو و پزشک، خدمات آزمایشگاهی و ... را با افتخار برایشان انجام می‌دهیم.

مدیرعامل شرکت بیمه دی در پایان افزود: ما در شرکت بیمه دی دو مأموریت خدمات بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم و از این حیث علاوه بر توسعه و تنوع خدمات بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری را هم دنبال می‌کنیم که در صورت وجود پروژه مناسب برای سرمایه‌گذاری آماده سرمایه‌گذاری در استان البرز هم هستیم.

در این نشست دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، صفرزاده معاون فنی، ترکاشوند مدیرکل حراست، لطیفی مدیر روابط عمومی و تبلیغات، طالبی مدیر امور شعب و نمایندگان، کرمی مدیر استان البرز شرکت بیمه دی، هادی عبداللهی را همراهی می‌کردند.

گفتنی است در راستای سفر استانی مدیرعامل شرکت بیمه دی به استان البرز ، هادی عبداللهی و هیئت همراه با بدرقه دوقلوی شهید فرهاد کیایی از منزل به دبستان و حضور در زنگ مقاومت، سفر خود را آغاز و با عطر افشانی مزار شهدای چهارصد دستگاه کرج، حضور در منزل دو جانباز سرافراز ضایعه نخاعی، بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) و عیادت جانبازان و خانواده‌های شهدای بستری در این مرکز درمانی، با کادر درمان این بیمارستان هم گفتگو کرد.

مدیرعامل بیمه دی بعد از دیدار با استاندار، با شبکه فروش این شرکت در استان البرز به تبادل نظر پرداخت و برنامه پایانی وی صحبت با کارکنان شرکت در استان در زمینه سیاست‌های شرکت، در صدر قرار گرفتن و در اوج ماندن، موانع توسعه و مسیرهای تسهیل خدمات برخط بود.

