آگهی مزایده شماره 1404/01/پ بانک ایران زمین
کد خبر : 1690092
بانک ایران زمین در نظر دارد اموال ، اثاثیه ، ضایعات ، تجهیزات رایانه ای و خودپرداز مستهلک را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ایلنا: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت "اسناد شرکت در مزایده" از تاریخ 1404/07/05 لغایت 1404/07/06 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، تقاطع خیابان شمس تبریزی شمالی و خیابان نیک رای، پلاک 1 طبقه 3 اداره تدارکات مراجعه نمایند و همچنین جهت بازدید اموال مزایده از تاریخ 1404/07/07 لغایت 1404/07/09 به آدرس: جاجرود، شهرک صنعتی کمرد، صنعت غربی، کوی موسوی، پلاک 61 مراجعه فرمایند.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس اینترنتی WWW.IZBANK.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 24750-021 داخلی 4131 آقای میرزایی تماس حاصل فرمایند.

 

