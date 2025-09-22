پیام مدیر عامل شرکت بیمه دی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
دکتر هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس ، پیامی صادر کرد .
در پیام دکتر هادی عبداللهی ، آمده است "فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور رشادتها، ایثارگریها و جانفشانیهای شهیدان، جانبازان و آزادگان سرافراز و نماد ایستادگی و وحدت ملی است.
در این ایام، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و همه فداکارانی که جان خود را در راه وطن نثار کردند، گرامی میداریم.
هفته دفاع مقدس نماد تبلور غیرت، ایمان و عشق به میهن عزیز ایران اسلامی است؛ همان روحیهای که اجازه نداد حتی یک وجب از خاک این سرزمین مقدس به دست دشمن بیفتد.
شرکت بیمه دی مفتخر است که از آغاز فعالیت تاکنون در خدمت پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و خانوادههای صبور آنان بوده است.
این شرکت با تیمی متعهد و متخصص و ارائه خدمات ۲۴ ساعته در بیش از ۱۱ هزار مرکز درمانی، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز خدمترسانی میکند و با افتخار مرهمی بر آلام این عزیزان و یادگاران ایثار است.
شرکت بیمه دی با پایبندی به اصول اخلاقی و تعهد به خدمت صادقانه، مصمم است تا با الهام از فرهنگ ایثار و مقاومت، خدماتی حرفهای و شایسته به بیمهگذاران و بهویژه ایثارگران معزز ارائه دهد.
امید است با تداوم همدلی و تلاش خلاقانه، هر روز شاهد توسعه خدمات بیمهای و خدمترسانی شایستهتر به مردم عزیز و ایثارگران سرافراز باشیم.