یک حساب برای خریدهای خرد؛ روشی برای بالا بردن این امنیت حسابهای شما
در دنیای امروز، خریدهای آنلاین و پرداختهای دیجیتال به بخش جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد خریدها و تراکنشهای مالی بهطور همزمان با افزایش تهدیدات امنیتی همراه بوده است
ایلنا: یکی از راههای مؤثر برای حفاظت از حسابهای بانکی و اطلاعات شخصی شما در برابر حملات سایبری و سرقت هویت، استفاده از یک حساب مخصوص خریدهای خرد است. در این گزارش، به بررسی نحوه عملکرد این روش و چگونگی افزایش امنیت حسابهای شما با استفاده از آن میپردازیم.