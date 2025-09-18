انتصاب سرپرستهای جدید در معاونتهای «توسعه بازار و امور مشتریان» و «فناوری اطلاعات و هوشمندسازی» بیمه دی
مدیرعامل بیمه دی طی احکامی جداگانه، بهمن برزگر را به سمت سرپرست معاونت «توسعه بازار و امور مشتریان» و صادق کیان را به عنوان سرپرست معاونت «فناوری اطلاعات و هوشمندسازی» این شرکت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، هادی عبداللهی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمترسانی به بیمهشدگان به ویژه خانوادههای معظم ایثار و شهادت، حفظ جایگاه نخست بیمه دی در صنعت بیمه را مایه افتخار دانست و آن را نتیجه تلاشهای مستمر و همدلی کارکنان عنوان کرد.
عبداللهی در همین راستا و در احکامی جداگانه، بهمن برزگر را به سمت سرپرست معاونت توسعه بازار و امور مشتریان و صادق کیان را به عنوان سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی منصوب کرد.
برزگر پیشتر مسئولیتهای متعددی از جمله
کارشناس و رییس گروه سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون و عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مجری طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳ ، مدیرعامل شرکت آوای فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجری پروژه سامانه درگاه یکپارچه بیمهشدگان کشور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان و مجری پروژه نسخه الکترونیکی و معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار بیمه دی را برعهده داشته است.
صادق کیان نیز پیش از این در سمتهایی همچون معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر توسعه و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، و مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه هوشمندسازی در بیمه دی فعالیت داشته است.