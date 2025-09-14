از جاری شدن اشک شوق تا باور نکردن برنده شدن شهروند ایلامی / جوایز برندگان جشنواره عید تا عید بیمه دی اهدا شد

این نشست با حواشی جالبی مواجه بود که برخی از این حواشی در ادامه تشریح می شود.

پس از مشخص شدن نتایج قرعه کشی، ۴ نفر برنده موتور برقی و ۲۰ نفر هم برنده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شدند.

یک نفر از برندگان کمک هزینه عتبات عالیات از برادران اهل سنت کردستان بود که با لباس محلی کردی در این مراسم حضور یافت.

چند روز قبل از برگزاری این نشست همکاران روابط عمومی چندین بار با افرادی که در قرعه کشی برنده شده بودند تماس گرفته و از آنان دعوت به حضور در تهران شد.

از تعداد ۲۴ نفری که برنده شده بودند ۱۲ نفر اعلام کردند که به تهران خواهند آمد و ۱۲ نفر به دلیل مشغله کاری و یا بعد مسافت

حاضر نبودند به تهران بیایند.

۶ نفر از افرادی که به تهران آمدند با خانواده در مراسم حاضر شدند. خوشحالی زاید الوصف این افراد به خاطر برنده شدن و دعوت به تهران بسیار مشهود و قابل توجه بود.

یک نفر از این برندگان که اهل استان ایلام هم بود تا روزی که به تهران آمد به اذعان خودش باور نداشت که چنین برنامه ای وجود دارد و تصور میکرد سرکاری است.

به رغمی که همکاران بیمه دی از روزهای قبل، برنده شدنش را تلفنی اطلاع داده بودند ولی وی تصور میکرد شاید سرکاری باشد و

حتی در نشست مدیرعامل بیمه دی هم گفت هنوز باورم نمیشود که این برنامه واقعی است.

یکی دیگر از برندگان این جشنواره گفت: خیلی آرزومند رفتن به کربلا بودم که به دلایل مشکلات مالی تا حالا موفق نشده ام به زیارت عتبات بروم.

وی که با بغض و اشک ذوق صحبت می کرد افزود بعد از اینکه از بیمه دی به من اعلام کردند که برنده کمک هزینه عتبات عالیات شدم تا چند ساعت اشک شوق می ریختم.وی این کمک هزینه را هدیه ای از سوی امام حسین (ع) دانست.

دیگر برنده کمک هزینه عتبات عالیات گفت: چند وقت پیش مشغول امر خیری بودم و احساس می کنم این برنده شدن پاداش همان کار خیرم بوده که از منظر الهی مخفی نمانده است.

افرادی که برای مراسم به تهران آمده بودند به همراه خانواده آنان از ساعت ۱۱ صبح توسط همکاران روابط عمومی با گل و شیرینی پذیرش و در محل اسکان هدایت شدند.

این افراد پس از صرف ناهار در نشست مدیر عامل شرکت کردند و با نشاط و شادابی درفضایی بسیار صمیمی با دکتر عبداللهی دیدار کردند.

دکتر عبداللهی مدیر عامل بیمه دی ضمن ایجاد فضای صمیمی برای آنها از کسانی که بیمه دی را انتخاب کرده اند تشکر ویژه کرد و گفت ما به پاس این انتخاب، وظیفه داریم از همه افرادی که این بیمه را انتخاب کرده اند متعهدانه حمایت کنیم.

افراد ضمن شرکت در مراسم یاد شده جلوی دوربینهای صدا وسیما و روابط عمومی قرار گرفتند و خوشحالی خود را از برنده شدن اعلام کردند.

برخی از این افراد گفتند برای اولین بار جلوی دوربین قرار می گیرند و استرس دارند و همین امر باعث شده بود تا فیلمبرداران چند

برنامه را قطع و مجددا تکرار کنند.

از دیگر حواشی این مراسم حضور یک کودک خردسال بود که با شیطنتهای کودکانه خود توجه همگان را به خود جلب کرده بود.

برندگان این جشنواره در پایان نشست، با مدیر عامل شرکت بیمه دی عکس یادگاری گرفتند.

آنان سپس با ۲ دستگاه خودروی ون به صدا و سیما منتقل شدند تا در ویژه برنامه ای که به این منظور تدارک شده بود شرکت کنند.

پس از بازگشت نیز در ضیافت شام بیمه دی شرکت کردند و سپس به شهرهای خود بازگشتند.

برای ۱۲فردی که موفق به حضور در تهران نشدند توسط شعب بیمه دی در استانها مراسم مشابهی برگزار و هدایای آنها تقدیم شد.

تمرکز بیمه دی بر مشتری مداری و خدمات پس از فروش*

مدیرعامل بیمه دی با تاکید بر ضرورت توجه شرکتهای بیمه ای به مشتریان و بیمه گزاران گفت:این شرکت تمرکز خود را بر مشتری مداری و خدمات پس از فروش قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی دکترهادی عبداللهی درجمع برندگان جشنواره عید قربان تا عید غدیر بیمه دی که در سالن نو اندیشی این شرکت برگزار شد اظهار داشت: بیمه دی با درک درست از مشتریان و بیمه گزاران مبنای کاری خود را بر توجه ویژه به این عزیزان بنا نهاده است.

وی اضافه کرد: توجه به مشتریان و تعامل با آنها قطعا به ارتقا سطح کیفی و خدمات دهی بیشتر و بهتر بیمه دی منجر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بیمه دی با تاکید بر اینکه مهمترین سرمایه هر شرکت بیمه ای مشتریان و بیمه گزاران آن هستند افزود: طی چند ماه اخیر شرکت بیمه دی با سر لوحه قرار دادن مشتری مداری تعداد بیمه گزاران خود را به بیش از چهار میلیون و ۵۰۰هزار نفر افزایش داده است.

اصلاح سبد پورتفو و ارتقا توانگری بیمه هدف گذاری اصلی بیمه دی

دکتر عبداللهی افزود: با هدف گذاری های انجام شده و توجه به مشتریان به دنبال اصلاح پورتفوی شرکت و ارتقا توانگری بیمه هستیم و خوشبختانه توفیقات زیادی در این زمینه حاصل شده است.

وی گفت: ترکیب برندگان این جشنواره اعم از پراکندگی آنان در مناطق مختلف کشور و نیز جنسیت و سن افراد برنده نشان میدهد که ریل گذاری شرکت بیمه دی به درستی انجام شده است.

وی اظهار داشت: تعامل کارکنان شرکت بیمه دی و مشتریان باعث خدمات دهی سریع و صحیح بیمه دی به مشتریان خواهد شد و این مهم در ماههای اخیر بیشتر نمایان شده است.

مدیر عامل شرکت بیمه دی گفت: سهامداران، بیمه گذاران و شرکت بیمه اضلاع اصلی شرکت هستند که جایگاه مشتریان و بیمه گزاران در این اضلاع بسیار بالاتر و حیاتی است.

رکوردهای بیمه دی در سالجاری بی سابقه بوده است

مدیر عامل بیمه دی به موفقیتهای این شرکت در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار بیمه دی در تاریخ ۹۰ساله سابقه بیمه کشور امسال به عنوان یک شرکت بیمه ای غیر دولتی رتبه اول در سهم بازار را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد : این شرکت همچنین موفق شد رتبه نخست توانگری را در بین شرکتهای بیمه ای به دست آورد.

عبداللهی گفت: بیمه دی با اخذ قرارداد با بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰هزار مرجع درمانی رتبه نخست ارائه خدمات درمانی به مشتریان خود در بین صنعت بیمه را کسب کرده است به طوریکه اکنون بیشترین و گسترده ترین شبکه درمانی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: روند رو به رشد مشتریان بیمه دی ما را مصمم کرده است تا متعهدانه در کنار این عزیزان به ارائه خدمات ویژه بیمه ای بپردازیم.

مردم ایران شایسته دریافت بهترین خدمات بیمه ای هستند

مدیر عامل شرکت بیمه دی با اشاره به اینکه سهامداران اصلی این شرکت جامعه ایثارگران هستند گفت: مردم ایران با توجه به ایمان، شجاعت و دلبستگی به نظام بهترین مردم دنیا هستند و باید خدمات بیمه ای شایسته ای به آنان ارائه شود.

وی گفت : به همین دلیل کارکنان بیمه دی خود را موظف میدانند تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را بی منت به مشتریان خود عرضه کنند.

مدیر عامل شرمت بیمه دی گفت: در این راستا مفتخریم که سریعترین ارزیابی خسارت و پرداخت هزینه به مشتریان را در بین شرکتهای بیمه ای به خود اختصاص داده ایم.

امانت داری شاخصه مهم بیمه دی

مدیر عامل شرکت بیمه دی با تبریک فرا رسیدن پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق گفت: یکی از بزرگترین خصلتهای پیامبر امین بودن است که شرکت بیمه دی با تاسی از پیامبر عظیم الشان اسلام تلاش می‌کند امانت دار خوبی برای مشتریان خود باشد.

