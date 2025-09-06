مراسم بزرگداشت و تجلیل از هنرمندان با سابقه سینما و تلویزیون کشور، عصر روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، هم‌زمان با اکران فیلم «کلیدی در مه» در پردیس سینمایی صبا مال برگزار شد.

در این مراسم، شرکت بیمه دی با تقدیم هدایایی از یک عمر فعالیت هنری جمعی از چهره‌های شاخص و اثرگذار سینما و تلویزیون ایران، از جمله ابوالفضل پورعرب، جعفر دهقان، قاسم زارع، رسول نجفیان، رضا بنفشه‌خواه، جلیل فرجاد، محمد شیری، رضا توکلی و عزت‌اله رمضانی‌فر تقدیر کرد.

روح‌الله لطیفی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه دی، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش بی‌بدیل هنرمندان در فرهنگ‌سازی اظهار کرد: هنرمندان، سرمایه‌های معنوی جامعه‌ بوده و نقشی مهم در ترویج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی دارند. بیمه دی نیز خود را متعهد می‌داند تا در راستای حمایت از این قشر فرهیخته گام بردارد و به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کند.

