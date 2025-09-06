تقدیر معاون بنیاد شهید از خدمات دهی بیمه دی به ایثارگران / ۸۵ درصد خدمات درمانی ایثارگران توسط بیمه دی

دکتر عبدالرضا عباسپور روز چهارشنبه در بیست و چهارمین نشست مدیران شرکت بیمه دی اظهار داشت: مسوولان بنیاد شهید و امور ایثارگران متفق‌القول معتقدند که در حال حاضر شرکت بیمه دی، بهترین و بیشترین خدمات بیمه‌ای درمان را به ایثارگران ارائه می‌دهد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده است.

وی به روند مطلوب دیجیتالی شدن خدمات درمانی بیمه دی اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی و ارتقا سوپر اپلیکیشن "دی‌دار" گام مهمی از سوی بیمه دی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان به خصوص ایثارگران است.

وی سامانه دیجیتالی "دارویار" را یکی دیگر از خدمات ممتاز دیجیتال شرکت بیمه دی دانست و گفت: این مهم باعث افزایش رضایتمندی ایثارگران شده است.

وی از مدیران شرکت بیمه دی درخواست کرد ارائه خدمات پخش دارو به بیماران صعب‌العلاج به خصوص ایثارگران، در همه استان‌ها و از مسیر دیجیتال این شرکت انجام شود تا دارو به سهولت در اختیار این بیماران قرار گیرد.

معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اضافه کرد: تعامل خوبی از سوی مسوولان بنیاد و بیمه دی در بخش ارائه خدمات بیمه‌ای به ایثارگران ایجاد شده و این تعامل بایستی تقویت و تداوم داشته باشد.

دکتر عباسپور تاکید کرد با ترتیب اثر دادن درخواست‌های ایثارگران در بخش دارو و درمان از سوی مدیران فعلی شرکت بیمه دی، نه تنها رضایتمندی ایثارگران حاصل شده بلکه این عملکرد با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست.

وی گفت خدمت به ایثارگران خدمتی شایسته و معنوی است که خوشبختانه مسوولان فعلی بیمه دی آن را به معنای واقعی تحقق بخشیده‌اند.

*خدمت به ایثارگران بیمه دی را مقدس کرده است*

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست با تقدیر از مسوولان شرکت بیمه دی بخاطر ارائه خدمات ویژه به ایثارگران گفت: خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران خدمتی مقدس است.

دکتر نامدار عبداللهیان افزود: مسوولان بیمه دی با درک بالا از جایگاه شهدا و ایثارگران، به خانواده‌های آنان خدمات قابل تحسینی ارائه می‌کنند چرا که به خوبی می‌دانند این ایثارگران مکتب شهادت و مقاومت را در جهان نهادینه کرده‌اند.

*مجموعه کارکنان بیمه دی دغدغه درمان ایثارگران را دارند*

مدیر عامل مجموعه بیمارستانی متد نیز در این نشست ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای شرکت بیمه دی را تحسین کرد و گفت: خوشبختانه مسوولان بیمه دی دغدغه‌مند درمان ایثارگران هستند.

وی با اشاره به جایگاه بالای پزشک اظهار داشت: کارکنان بیمه دی با حمایت‌های خود، پزشکان را در درمان سریع ایثارگران یاری می‌دهند.

*کارکنان بیمارستان ساسان دلگرم از حمایتهای بیمه دی*

رییس بیمارستان ساسان تهران هم از حمایت‌های همه جانبه بیمه دی از جامعه ایثارگران تشکر کرد.

دکتر علیرضا توکلی افزود: حمایت‌های مدیران فعلی شرکت بیمه دی از بیماران تحت پوشش خود بخصوص ایثارگران بی‌نظیر است و آنان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

وی گفت: اگر خدماتی به ایثارگران در این بیمارستان ارائه می‌شود قطعا بخاطر حمایت‌های شرکت بیمه دی می‌باشد.

*بزرگترین شبکه مراجع درمانی در اختیار شرکت بیمه دی*

مدیر عامل شرکت بیمه دی نیز در این جلسه گفت: مفتخریم که با اخذ قرارداد با بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰ مرجع درمانی در کشور بزرگترین شبکه مرجع درمانی را در اختیار داریم.

دکتر هادی عبداللهی افزود: ایجاد این شبکه مرجع درمانی ضمن ممتاز کردن شرکت بیمه دی از سایر شرکت‌ها امور پزشکی و درمانی بیمه‌گزاران را تسهیل کرده است.

*پرداخت بیش از ۲۰ همت خسارت در سال گذشته توسط بیمه دی*

وی گفت: سال گذشته این شرکت در مجموع ۲۰ همت و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خسارت بیمه‌ای به بیمه گزاران پرداخت کرده است.

مدیر عامل شرکت بیمه دی افزود: در پنج ماهه اول امسال نیز بیش از ۱۰ همت خسارت بیمه‌ای به بیمه‌گزاران پرداخت کرده‌ایم که بیشتر آن در بخش درمان بوده است.

*رضایتمندی بیمه گزاران از خدمات بیمه ای دی*

دکتر عبداللهی به رضایتمندی مشتریان بیمه دی از نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای این شرکت اشاره کرد و گفت: مسوولان یک شرکت هلدینگ معتبر، هفته گذشته در نشستی اعلام کردند که در نظر سنجی از همکاران خود بیش از ۹۷ درصد آنان از نحوه خدمت دهی شرکت بیمه دی رضایت کامل داشته‌اند.

*رتبه نخست فروش خدمات بیمه‌ای در دست بیمه دی*

مدیر عامل شرکت بیمه دی به کسب رتبه نخست درمان این شرکت در سال گذشته در صنعت بیمه دی اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه اول سال جاری نیز این شرکت در بخش فروش تمامی خدمات بیمه‌ای در بین شرکت‌های صنعت بیمه کشور، مقام نخست را کسب کرده است.

وی گفت: این توفیقات مرهون تلاش‌های همه کارکنان شرکت بیمه دی است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده همچنان این رتبه را حفظ نماییم.

*پوشش بیمه‌ای تمامی جانبازان جنگ ۱۲ روزه توسط شرکت بیمه دی*

دکتر عبداللهی در ادامه گفت: در همان روز نخست حمله رژیم صهیونی به کشورمان به تمامی ۱۲ هزار و ۸۰۰ مرجع درمانی تحت قرار داد به صورت پیامکی اعلام کردیم که این شرکت همه مجروحان جنگ را تحت پوشش قرار داده و هزینه‌ای از مجروحان دریافت نکنند.

وی از حمایت‌های همه جانبه مهندس اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرکت بیمه دی تقدیر کرد و گفت: این حمایت‌ها ما را در ارائه خدمات بیشتر به بیمه‌گزاران شرکت بیمه دی مصمم‌تر و دلگرم‌تر می‌کند.

*توفیقات بیمه دی مرهون تعامل پزشکان است*

مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه ضمن تبریک روز پزشک گفت: پزشکان فرشتگان الهی در روی زمین هستند که با دانش و علم خود روح امید و زندگی در کالبد بیماران می‌دمند.

وی گفت: قطعا توفیقات شرکت بیمه دی مرهون تعامل بیشتر پزشکان با این شرکت می‌باشد.

در پایان این نشست از دکتر هوشنگی مشاور درمان مدیر عامل بیمه دی، دکتر مینوئی‌فر مدیر عامل شرکت متد، دکتر توکلی رییس بیمارستان ساسان، دکتر امیریان رییس بیمارستان ابن سینا، دکتر رنجپور رییس اداره توانبخشی ایثارگران بنیاد شهید، دکتر عطائی مشاور عالی مدیر عامل متد، دکتر عزیززاده نماینده بنیاد شهید در بیمارستان خاتم الانبیا، دکتر سروش پزشک معتمد و مشاور مدیر عامل بیمه دی، دکتر الهام محمدنیا معاون خسارت درمان بیمه دی، دکتر نادری پزشک معتمد و دکتر مهاجرانی پزشک معتمد، تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

انتهای پیام/