خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پنج ماهه نخست امسال؛

حق بیمه تولیدی بیمه‌ ملت از ۸.۹ همت عبور کرد

حق بیمه تولیدی بیمه‌ ملت از ۸.۹ همت عبور کرد
کد خبر : 1681606
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه ملت در پنج ماهه نخست امسال رقمی بیش از ۸ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان در رشته‌های مختلف (شامل قبولی اتکایی) حق بیمه تولید کرده است.

ایلنا؛  شرکت بیمه ملت که با نماد «ملت» در بورس تهران پذیرفته شده است، گزارش عملکرد مردادماه خود را بر روی سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن، این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، ۸ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان حق بیمه (شامل قبولی اتکایی) تولید و ۴هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است.

بیشترین حق بیمه تولید شده در بیمه ملت مربوط به سه رشته درمان با سهم ۵۲ درصدی (معادل ۴ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۲۳ درصدی (معادل ۲هزار و ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم پنج درصدی (معادل ۴۷۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان) بوده است.

از طرف مقابل بالاترین خسارت‌های پرداخت شده نیز مربوط به سه رشته درمان با سهم ۶۷ درصدی (معادل ۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۱۱ درصدی (۴۸۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم هفت درصدی (معادل ۳۰۷ میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان) بوده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بیمه ملت در ۳۱ روزه مردادماه، رقمی معادل یک هزار و ۲۵۴ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان حق بیمه در رشته‌های مختلف تولید کرده است.

بالاترین حق بیمه تولیدی مربوط به رشته‌های ثالث اجباری با سهم ۳۶ درصدی (معادل ۴۵۵ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان)، درمان با سهم ۳۴ درصدی (معادل ۴۲۸ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم هفت درصدی (معادل ۸۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان) بوده‌اند.

در این ماه همچنین بیمه ملت در راستای عمل به تعهدات و جبران خسارت بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان، رقمی معادل ۷۹۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان خسارت در رشته‌های مختلف پرداخت کرده است.

بیشترین خسارت پرداختی نیز مربوط به سه رشته درمان با سهم ۵۴ درصدی (معادل ۴۳۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۲۰ درصدی (معادل ۱۶۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم ۱۰ درصدی (معادل ۷۷ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان) بوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی