حق بیمه تولیدی بیمه‌ ملت از ۸.۹ همت عبور کرد

ایلنا؛ شرکت بیمه ملت که با نماد «ملت» در بورس تهران پذیرفته شده است، گزارش عملکرد مردادماه خود را بر روی سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن، این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، ۸ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان حق بیمه (شامل قبولی اتکایی) تولید و ۴هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است.

بیشترین حق بیمه تولید شده در بیمه ملت مربوط به سه رشته درمان با سهم ۵۲ درصدی (معادل ۴ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۲۳ درصدی (معادل ۲هزار و ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم پنج درصدی (معادل ۴۷۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان) بوده است.

از طرف مقابل بالاترین خسارت‌های پرداخت شده نیز مربوط به سه رشته درمان با سهم ۶۷ درصدی (معادل ۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۱۱ درصدی (۴۸۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم هفت درصدی (معادل ۳۰۷ میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان) بوده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بیمه ملت در ۳۱ روزه مردادماه، رقمی معادل یک هزار و ۲۵۴ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان حق بیمه در رشته‌های مختلف تولید کرده است.

بالاترین حق بیمه تولیدی مربوط به رشته‌های ثالث اجباری با سهم ۳۶ درصدی (معادل ۴۵۵ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان)، درمان با سهم ۳۴ درصدی (معادل ۴۲۸ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم هفت درصدی (معادل ۸۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان) بوده‌اند.

در این ماه همچنین بیمه ملت در راستای عمل به تعهدات و جبران خسارت بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان، رقمی معادل ۷۹۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان خسارت در رشته‌های مختلف پرداخت کرده است.

بیشترین خسارت پرداختی نیز مربوط به سه رشته درمان با سهم ۵۴ درصدی (معادل ۴۳۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان)، ثالث اجباری با سهم ۲۰ درصدی (معادل ۱۶۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان) و زندگی اندوخته‌دار با سهم ۱۰ درصدی (معادل ۷۷ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان) بوده‌اند.

