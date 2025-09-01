خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل بیمه دی بر تعهد این شرکت در ارائه خدمات شایسته به جامعه ایثارگر تاکید کرد
مدیرعامل بیمه دی در سفر به اردبیل با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان سفر استانی به اردبیل، مدیرعامل بیمه دی با حضور در مزار شهدای گمنام، دیدار با مادران شهید و عیادت از ایثارگران، بر تعهد این شرکت در ارائه خدمات شایسته به جامعه ایثارگری تأکید کرد.* 

به گزارش روابط عمومی بیمه دی، هادی عبداللهی به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، در سفر به استان اردبیل ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام این شهر، با دو نفر از مادران شهید و جمعی از ایثارگران معزز دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرعامل بیمه دی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، خاطرنشان کرد: «عزت و عظمت امروز ملت ایران مرهون جانفشانی شهیدان و فداکاری ایثارگرانی است که در راه دفاع از میهن، از جان و جوانی خود گذشتند.»

عبداللهی با همراهی صفی‌الدین شفیعی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل، در منازل مادر شهید سجاد عیوضی، مادر شهید عباس جعفری، و جانباز سرافراز یحیی محمودی حضور یافت. طی این دیدارها ضمن ابراز قدردانی، روند درمانی و وضعیت خدمات بیمه‌ای ایشان بررسی شد.

مدیرعامل بیمه دی با ابلاغ سلام و پیام سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: «ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در روند امور درمانی ایثارگران از اولویت‌های اصلی بیمه دی است و با جدیت در حال پیگیری است.»

وی همچنین با حضور در بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل، از نزدیک با جانبازان بستری ملاقات کرد و در جریان وضعیت درمانی و اقامتی آنان قرار گرفت.

عبداللهی با اعلام افزایش سطح رضایتمندی جامعه ایثارگری از خدمات درمانی بیمه دی، این دستاورد را نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت دانست و افزود: «امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها، روند خدمت‌رسانی هرچه بهتر به جامعه هدف استمرار یابد.»

 

