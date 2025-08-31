آزمون های ارتقا شغلی کارکنان بانک ایران زمین برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ در این مراحل 212 داوطلب سمت رئیس شعبه، معاون شعبه و رئیس دایره صندوق در آزمون شرکت کردند.

به گفته داود فصیحی مدیر امور توسعه سرمایه انسانی این آزمون‌ها با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی توانایی‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و ارتقاء شغلی در واحدهای صف بانک طراحی و اجرا شدند.

لازم به ذکر است همکاران شعب مناطق شرق و غرب تهران و البرز به صورت حضوری و سایر مناطق کشور به صورت مجازی در این آزمون‌ها حضور داشتند.

انتهای پیام/