آزمون های ارتقا شغلی کارکنان بانک ایران زمین برگزار شد
به منظور افزایش دانش و ایجاد بسترهای ارتقاء شغلی برای کارکنان بانک ایران زمین، آزمون ارتقاء و انتصاب کارکنان در دو مرحله برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ در این مراحل 212 داوطلب سمت رئیس شعبه، معاون شعبه و رئیس دایره صندوق در آزمون شرکت کردند.
به گفته داود فصیحی مدیر امور توسعه سرمایه انسانی این آزمونها با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی تواناییها و ایجاد فرصتهای برابر برای رشد و ارتقاء شغلی در واحدهای صف بانک طراحی و اجرا شدند.
لازم به ذکر است همکاران شعب مناطق شرق و غرب تهران و البرز به صورت حضوری و سایر مناطق کشور به صورت مجازی در این آزمونها حضور داشتند.