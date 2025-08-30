خبرگزاری کار ایران
حضور بیمه ملت در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک
بیمه ملت، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو صنعت بیمه کشور، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته حضور خواهد داشت.

 این نمایشگاه از تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه این شرکت در سالن ۱۰ همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

بیمه‌نامه باربری شرکت بیمه ملت به عنوان یکی از محصولات راهبردی این شرکت به‌منظور پوشش خطرات و ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل کالا طراحی شده است. این بیمه به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که در صورت وقوع حوادث غیرمنتظره، خسارت‌های وارده به کالا جبران خواهد شد. بیمه باربری ملت با ارائه پوشش‌هایی جامع، نیاز فعالان تجاری را به دقت و امنیت برطرف می‌سازد.

در این نمایشگاه، شرکت‌های فعال در عرصه حمل‌ونقل ریلی، هوایی، دریایی، جاده‌ای و شهری به همراه مجموعه‌های مرتبط، تازه‌ترین دستاوردها و خدمات خود را معرفی خواهند کرد.

 

